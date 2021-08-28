精華液是保養必須品？12款精華液推薦　解決細紋、毛孔、色斑問題

撰文：WIW-Women In Work
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不論女性處於任何年紀，護膚保養都同樣地重要，而相信大部分人都知道最基本的護膚步驟，就是先用化妝水，再搭配精華液，後用乳霜鎖住水分，再細緻一點的話可使用眼霜作眼周保養。而很多人都會有個疑問，夾在步驟中間的精華液到底是否真的必須呢？

精華液對整個保養程序來說可謂不可或缺的。但精華液要怎樣挑選和使用你又知道嗎？了解以下幾個重點，讓你保持童顏！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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事實上，精華液相對於其他護膚品而言，其保養成分的濃度一般都較高，能更具針對性地為肌膚補充所需養分；加上其質地通常較輕盈，滲透速度會較快，令修護效果更為顯著。至於為何要安排在過程中間使用呢？主要是因為要透過其高滲透力來填補角質層的水分，再提升後續乳霜的吸收。所以說，精華液確實在護膚過程中擔當一個非常重要的角色！

你該怎樣選擇精華液？

最基本當然是可以根據膚質選擇，油性肌膚可挑保濕又易吸收，且清爽不油膩的水狀精華；至於中性及乾燥肌可挑含有天然油分的油狀精華；而混合性肌膚就可以選擇潤澤又滲透力強的水油混合精華，讓肌膚被適量的養分餵飽。

很多人為了省錢或是方便，任何時間、季節都只用一枝精華，然而膚況問題很複雜，也沒有任何一枝精華能一次過解決到所有問題，所以大家應該要懂得對症下藥，針對你肌膚的需要，將有不同功效的精華輪流搭配使用。

除了一般的精華液外，近年來還興起了「安瓶」，其實它是更濃縮版本的精華液，分子更小、濃度更高，能更集中修復肌膚，適合作急救膚況之用。

你該怎樣使用精華液？

不要以為一次過將所有精華塗抹在臉上就叫好，因為這樣有機會堵塞毛孔，令肌膚造成負擔，反而阻礙養分吸收。

因此你可以建立出屬於你的保養方程式，日間和晚間使用不同功效的精華，例如日間專注於保濕，夜間就以抗老、美白為主，多方位解決肌膚問題。

市面上沒有一支精華液能一次解決所有肌膚問題，因此小編精選了12款口碑不俗的精華液供姐妹們參考，相信總有一款滿足你的需求！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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