指甲油顯色又持久的6個步驟　只花3秒就能令顏色變得更均勻

塗指甲油最讓人困擾的事除了不均勻之外，還有容易掉漆，觀察專業的美甲師的技法發現，其實只要改變下手的第一個步驟，就能簡單解決這個煩惱。
以往塗指甲油都會從指甲底端一筆帶到指尖，這樣的畫法雖然快速，但卻不持久，專業美甲師示範關鍵的小技巧，學起來讓美美的指甲油可以維持更長久！
原來一直都塗錯了！指甲油應該這樣塗才對！6個步驟必學（點擊放大閱讀）▼▼▼
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1.上色前要先打底上一層透明基底，除了能讓指甲油更顯色，還有保護指甲的作用。
2.先塗慣用手。假如你是右撇子，就先塗完右手再塗左手，把難度高的先完成能讓自己接下來更順利。
3.不要沾取過多的指甲油。將刷子從瓶子取出時，順便在瓶口帶掉一邊刷毛的指甲油量，再塗上指甲油會更均勻。
4.先塗指甲的前三分之一。因為前端最容易剝落跟掉漆，這種塗法可以讓指甲前端可以維持更久。
5.10隻指甲都塗完，等待微乾後，再重新上第二層，讓顏色更飽和，並且更有光澤感。
6.最後一定要再上一層透明的指甲油，提升光澤度跟持久度。
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：3秒就搞定！讓指甲油顯色又持久的關鍵技巧教學（內有影片示範）】