Facial｜黎姿主理美容院嘆維港海景　雪姨推薦針清：乾淨沒留疤

【Facial／美容院】黎姿（現名馬黎珈而）繼創立輕醫美品牌VITAE，更擴展業務，創立Facial療程中心；除了黎姿，不少女星都加入美容業界或設美容院推介，《01女生》為大家整理3間受女星支持的星級美容院。



VITAE由黎姿（現名馬黎珈而）創立，主打全港唯一Face Gym健面緊膚療程。（VITAE）

黎姿主理：VITAE

VITAE提供專業美容儀器及細緻服務，主打全港唯一Face Gym健面緊膚療程，獲美國FDA及臨床醫學認證，安全高效，由內而外還原健康肌膚，打好底子，重回年輕健康肌。

+ 1

Face Gym健面緊膚療程是透過穿越膠原層，直達最底肌肉層，增生3倍膠原，解決8大表皮問題；提升肌底彈性承托力88%、膠原倍生增加288%，飽滿蘋果肌同時還原緊緻jawline，全面撐起飽滿心形輪廓；加上VITAE旗艦店設於半島酒店，多間Facial房都設無敵維港海景，讓你好好享受貴婦級療程。

VITAE

地址： 九龍尖沙咀中間道18號半島辦公大樓16樓

電話：3929 1838



陳凱琳、雪姨推薦針清美容院Gene。（geneskin.hk＠instagram）

陳凱琳、雪姨推薦：Gene

擁有暗粒、暗瘡問題的朋友都想找1間有信譽的針清Facial美容院，陳凱琳與雪姨都曾推介Gene，雪姨大讚針清非常乾淨，手勢亦非常好：「做完之後沒有留印留疤，也沒有毛孔變得粗大，每逢有重要拍攝都會去提前清一清，保持皮膚最好狀態。」

Gene主要提供針清療程，團隊擁有超過20年針清經驗，徹底清除深層油脂粒、暗瘡、黑頭、粉刺，獨特手法能做到減少紅腫、留印、留疤，而且有效減少暗瘡復發。另外，可再配合B5保濕療程，深層保濕，收細毛孔。

Gene

地址：中環威靈頓街50號華威大廈9樓902及903室

電話：3188 0699



Inner beauté由藝人林秀怡主理，提供不同面部與身體療程。（innerbeautehk＠instagram）

林秀怡主理：Inner Beauté

Inner beauté由藝人林秀怡主理，提供不同面部與身體療程，如嬰兒槍、Plasonic等離⼦、PICO等，而且明碼實價，不像其他美容院隱藏價目表，可以消除客人對美容院的不信任，減少被傳銷機會。

Inner beauté的員工也會率先嘗試不同療程，並分享療程的用後感與療程前後照；主打去角質、回復潔淨狀態的Plasonic等離⼦細胞無痕填充療程較受歡迎，療程以極微細及高速等離⼦體快速在肌膚表面掃刷，去除角質，為肌膚注入營養，提升肌膚的鎖水力，也令肌膚變得明亮、光澤，改善膚色暗啞不勻。

Inner Beauté

地址：銅鑼灣謝斐道維安商業中心6樓

電話：3579 4991

