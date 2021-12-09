護膚｜Lipscosme「10大人氣化妝水」排行：Avène、MUJI也上榜？

【護膚｜化妝水】化妝水保濕力強勁，以濕敷方式使用，更能如面膜一樣急救皮膚，達至水潤美肌效果，後續護膚品更吸收；日本Lipscosme最近公開了「10大人氣化妝水」排行榜，當中不少品牌香港也能買得到，絕對值得參考。



【護膚｜化妝水】日本Lipscosme最近公開了「10大人氣化妝水」排行榜，當中不少品牌香港也能買得到，絕對值得參考。(kiehlshk@Instagram)

選擇化妝水時最好選擇水感質地、成分簡單、不含酒精或酸類，減少肌膚負擔，使用前亦需先在手部試用，觀察1至2天，沒任何紅腫瘙癢或敏感才用於臉上。

Lipscosme「10大人氣化妝水」排行榜公開

日本Lipscosme「10大人氣化妝水」排行榜中包括不少常見且好評滿滿的化妝水，例如日本女生大愛的無印良品敏感肌化妝水（保濕型）就獲第8名。

【護膚｜化妝水】無印良品敏感肌化妝水（保濕型）好用程度令日本女生經常在社交平台分享用後感與空瓶照.。(simple.life33@Instagram)

日本女生愛用MUJI 化妝水為空瓶之選

無印良品敏感肌化妝水（保濕型）成份簡單，以日本深山天然水、馬齒莧精華、柚子籽精華以及透明質酸製成，帶來高度保濕，為皮膚打好基礎，好用程度令日本女生經常在社交平台分享空瓶照，部份用家更大讚質地清爽，而且用後不會出現繃緊的問題，感覺是將好的護膚產品用於臉上，絕不會是多餘的一個步驟。

【護膚｜化妝水】SK-II神仙水一直都是品牌的皇牌產品，不少用家都指神仙水保濕效果非常好。(asuka_kumasan@Instagram)

SK-II神仙水保濕、穩定肌膚效果卓著

IPSA生肌水源素（流金水）及SK-II神仙水則分別為第2名與第1名，前者IPSA生肌水源素（流金水）蘊含高效鎖水分子，將超微細補濕分子導入至肌底；而SK-II神仙水含有維他命、礦物質、氨基酸等PITERATM天然萃取成份，幫助調理肌膚，一直都是品牌的皇牌產品，不少用家都指神仙水保濕效果非常好，容易吸收，即使敏感肌女生使用過後，肌膚狀態也變得穩定，將會回購。

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