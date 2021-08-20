化粧貼士｜濕敷化妝水6大技巧高效保濕　 濕敷前做漏一步愈敷愈乾

化粧貼士｜濕敷化妝水快捷方便，更能比起一般護膚達至更深層水潤的美肌效果。掌握濕敷技巧，可令濕敷效果事半功倍，水潤保濕度大大提升，高效達到肌膚縮時保養目的。



濕敷化妝水不但快捷方便，更能比起一般護膚達至更深層水潤的美肌效果。（Susan@RED）

1：濕敷前去角質



不少女生洗臉後直接濕敷化妝水，要有加乘保養效果，可在濕敷前先進行簡單去角質步驟，選用磨砂膏、清潔面膜或是酸類等去角質清潔產品，軟化代謝老廢角質、同時淨化肌膚，為後續濕敷做好準備。

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2：化妝棉質地選薄身親膚



不想浪費絲毫化妝水，應選擇吸水力強、薄身、有輕微伸展性的化妝棉。市面上有不少化妝棉設計為一層層撕開再使用，吸附度強之餘，只需一片就可敷完全臉，絕對是小資女首選。化妝棉的材質應要觸感柔軟、不掉棉絮，濕敷起來才更加親膚。

（soulandlatte@Instagram）

3：擦上精華再濕敷



簡單來說，濕敷就如敷面膜一樣，可以把護膚品功效濃縮同時發揮至最大化。去角質後，建議先塗一層薄薄的保濕精華，然後才濕敷化妝水。這做法可像「三文治面膜法」般多層補濕，有效大大加強保濕力，接下來的濕敷也能幫助精華效果滲透至肌膚底層。

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在去角質後，建議可以先塗一層薄薄的保濕精華，然後才濕敷化妝水。這樣的做法可以像「三文治面膜法」般多層補濕，有效大大加強保濕力之餘，接下來的濕敷也能幫助精華效果滲透至肌膚底層。（esteelauder_hk@Instagram）

4：選擇成分簡單的化妝水



別以為所有化妝水都適合用來濕敷，若使用了含有酒精或酸類的化妝水，隨時有機會刺激肌膚，引發敏感問題。可選擇成分單純、溫和的化妝水，敏感肌則可選用有鎮定效果的化妝水，為肌膚抗敏退紅，安心濕敷，毫無負擔感。

5： 確保化妝棉一直處於濕潤狀態



一般而言，濕敷化妝水的時間不建議超過10分鐘，若遇上化妝棉乾透，儘快塗抹或噴上化妝水補充濕度，確保化妝棉處於濕潤狀態，以濕度不足的化妝棉持續敷面，無法保濕，更會倒吸肌膚水分

6： 濕敷後即時以面霜鎖水



濕敷後即時塗上面霜或乳液，能鎖緊肌膚水分之餘，可加強潤澤效果。

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大家可以選擇成分單純、溫和的化妝水，而敏感肌也可選用有鎮定效果的化妝水，為肌膚抗敏退紅，這樣濕敷起來不但安心，更毫無負擔感。（kiehlshk@Instagram）

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