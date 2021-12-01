聖誕美妝｜潔面好物推介　蒟蒻海綿可按膚質選擇：去角質加強保濕

【聖誕美妝｜潔面好物推介】踏入聖誕月份，需及時為肌膚進行急救，務求以最佳狀態出席各式各樣聚會。購入護膚品養肌前，不如先做好徹底清潔步驟，才能讓底層肌膚重回健康狀態，後續護膚品更吸收。



【聖誕美妝｜潔面好物推介】徹底清潔步驟，才能讓底層肌膚重回健康狀態，後續護膚品更吸收；編輯推介3款「潔面好物」，助你於短時間內還原美肌。(goodal_official@Instagram)

3大潔面好物推介 助還原美肌

清潔力強勁的潔面產品可洗走皮膚污垢與油脂，但選用低刺激性的洗面工具更為重要，例如是反覆重用的潔膚棉與蒟蒻潔面海綿，溫和達到清潔肌膚功效，更符合環保效益，CP值更高。編輯推介以下3款「潔面好物」，助你於短時間內還原美肌；使用過後，只需用清水沖洗乾淨自然風乾即可，非常方便。

【聖誕美妝｜潔面好物推介】Tabitha Eve環保潔膚棉利用有機棉及竹製成，可取代一次性的化妝棉。(Tabitha Eve)

Tabitha Eve環保潔膚棉 Emma Watson也力撐

英國品牌Tabitha Eve主打可持續發展理念，大部份產品於英國手工製作。其環保潔膚棉更是品牌皇牌，可取代一次性的化妝棉，售HK$64／5pc；潔膚棉利用有機棉及竹製成，質感柔軟也帶天然抗菌成份，減少潮濕發霉機會。潔膚棉推出以來獲不少好評，用家紛紛在官網表示配合卸妝水、潔面乳使用不刺激皮膚之餘，更覺乾淨清爽，就連Emma Watson也曾公開表示品牌的潔膚棉為她每日手袋必備之物。

▼▼▼Tabitha Eve環保潔膚棉可替代一次性的化妝棉，【按圖看】Tabitha Eve環保潔膚棉價錢▼▼▼

【聖誕美妝｜潔面好物推介】YHKcare蒟蒻潔面海綿成份天然，溫和去除皮膚角質同時保濕。(YHKcare)

YHKcare蒟蒻潔面海綿 溫和去角質同時保濕

YHKcare蒟蒻潔面海綿以蒟蒻（魔芋）甘露聚醣及水製成，蘊含多種維他命及礦物質，同時不含化學成份或人造色素，可生物分解，成份天然更能減少肌膚負擔。將蒟蒻潔面海綿浸泡於水中數分鐘，海綿便會膨脹且變得柔軟，無需使用潔面乳或搭配潔面乳使用亦可，在面上打圈清潔，即能溫和帶走污垢與多餘角質，同時加速血液循環。

值得一提的是，蒟蒻潔面海綿提供純淨版本（HK$99）以外，分別推出加入法國綠泥與玫瑰成份版本，法國綠泥含豐富礦物質，適合混合性和油性皮膚作清潔與平衡油脂之用，售HK$119；大馬士革玫瑰粉則含抗氧化劑，為乾性皮膚用家加強保濕，售HK$109，女生們可按膚質選擇，針對性改善皮膚問題。

▼▼▼YHKcare蒟蒻潔面海綿植物纖維材質溫和親膚，1盒內含3個獨立包裝蒟蒻潔面海綿，【按圖看】價錢▼▼▼

【聖誕美妝｜潔面好物推介】The/A Magic Face Cloth 魔法深層落妝巾做到卸妝與深層清潔功效，設有套裝，非常方便。(theahomebeauty@Instagram)

The/A Magic Face Cloth 魔法潔面套裝 兩面使用：卸妝、深層清潔

魔法潔面套裝含有束髮巾、魔法深層落妝巾以及魔法深層落妝巾旅行裝2件，售HK$268。魔法深層落妝巾以超細纖維材質製成，分成兩面纖維材質，透過物理摩擦方式吸附毛孔中的化妝品、污垢和油脂，溫和做到卸妝與深層清潔功效。沾濕溫水過後，利用短而密毛的一面卸妝，亦可搭配眼唇卸妝產品卸除較濃的眼唇妝容；長而軟毛的一面作深層清潔及去角質之用。由於用作卸妝之用途，建議每次使用後搭配番梘清洗，亦可入手品牌的洗衣袋，放置洗衣機內加強清洗，最後烘乾或自然風乾即可。

▼▼▼The/A Magic Face Cloth 魔法深層落妝巾分成兩面，作卸妝與深層清潔用途，【按圖看】套裝價錢▼▼▼

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