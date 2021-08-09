保濕｜LDK實測化妝水排名8款$60以下　 MUJI/Daiso化妝水評分3個A

護膚｜化妝水可即時濕潤肌膚，令後續保養更易吸收，而化妝水作為潔面後，保養皮膚的第一步，成分簡單無刺激成分、具保濕鎖水力尤其重要。日本美妝雜誌《LDK the beauty》實測多款化妝水，就保濕、成分、滲透力和使用感等評分，入手前不妨參考。



化妝可鎮定肌膚和收毛孔外，搭配化妝棉使用更能柔軟角質層，選用適合膚質、成分優良的化妝水令後續保養更易推勻和吸收，化妝水應該如何選擇？

化妝水作為第一個與肌膚接觸的保養品，當然成分愈簡單愈好，而無香精與酒精更是女生所要求的標準。(laneige_kr@IG)

日本《LDK the beauty》就市面上多款售價$1000日圓以下化妝水進行測試及比較。實測項目包括保濕力，在手臂擦化妝水，檢測肌膚30分鐘後，皮膚含水量的前後分別；第二項是成分，由專家檢查及分析化妝水對皮膚有用的成分；第三項是滲透力，測試團隊先在壓縮海綿滴入適量的化妝水，並觀察海綿於1分鐘後的膨脹程度；膨脹得愈高表示化妝水愈易吸收；第四項是使用感，是實測者用後的真實用感。

8款上榜化妝水售$60以下 MUJI排第6

《LDK the beauty》公布13款上榜的化妝水評測結果，當中有8款售價約港幣$60以下，且多款評分獲A級，開架牌子包括：第5位SANA豆乳美肌的化妝水（售價約港幣$60），保濕力高，皮膚用後水潤度提升31.3，得分僅次於榜首，至於敏感肌必用的MUJI高保濕化妝水（售價約港幣$58）排第6位，用家點評減退紅腫、能修復暗瘡和穩定膚況。

至於FANCL的檸檬保濕化妝水，是唯一一款化妝水在4項評測中全獲A級評分，實測皮膚用後水潤值的結果26.1，至於第2位Muqna化妝水為27.3，榜首小林制化妝水最高有33.1，而保濕力更達A+級。

另外，Daiso化妝水（售價約港幣$8) ，在成分、滲透力和使用感等3個方面均獲A級評分，性價比最高，用多也不心痛。

▼▼▼【按圖看】LDK實測公布13款化妝水排名，售價1000日圓以下，當中包括CEZANNE化妝水（約港幣$45) ，被形容以抵價用到「奢華美膚成分」； 至於Daiso化妝水（約港幣$8) 卻有出色表現。榜首的小林制藥化妝水，保濕力達A+級，是乾燥肌的救星。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】洗面乳為護膚第一步，要兼具清潔及保濕佳養膚功效，日本《LDK the beauty》實測市面上多款洗面乳，並公布9款2000日圓以下（約港幣$150) 洗面奶的排名，多款開架品牌上榜，而Biore清潔力高分‪、NIVEA保濕強泡沫綿密？▼▼▼

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同場加映：【按圖看】身體乳液即可為肌膚提供滋養保濕，而《LDK the beauty》早前實測市面上身體乳液，並綜合出的「10大身體乳液排行榜」，當中進榜的身體乳液價錢由HK$100至HK$400元不等，多款小眾品牌以至開架品牌亦榜上有名？第1位有出色表現的竟是小眾品牌，有改善粗糙、美白肌膚多種功效？▼▼▼

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資料來源：LDK