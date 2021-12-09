日本@cosme2021美容大賞　Lancome成大嬴家　Canmake眼線易畫持久

2021年@Cosme美容大賞出爐，得獎產品包括護膚、美妝、頭髮產品，均由綜合用家心得和評分選出的結果，參考性高，愛試新品、發掘美妝護膚好物的你，定要看看「2021年@Cosme美容大賞綜合獎」有甚麼性價比高的好物。



2021年@Cosme美容大賞於12月9日出爐。（@cosme）

2021年@Cosme美容大賞綜合獎 疫情令日本女生更着重護膚？

日本@cosme每年年底便會公布網站用家票選和評分選出的名單，入選的藥妝、護膚產品名副其實是用家真心推介的好物。

「2021年@Cosme美容大賞」是綜合了2020年11月1日至2021年10月30日期間，共112萬條的評論，得出10件最亮眼、好用的美妝產品，@Cosme指是自2000年起最多評價的一年，相信是因疫情影響下，大家購物前會更留意用品的實用性，也願意向大眾分享意見，幫助更多人。

IPSA「流金水」生肌水源素主打高效補水、鎖水及提升肌膚造水功能。（kk_yuki1207＠instagram）

「2021年@Cosme美容大賞 - 綜合獎」的第1位由IPSA「流金水」生肌水源素奪得，是7年來首次獲得綜合獎第1，去年暫居第2；主打1,000兆超微細保濕分子秒速滲透肌底，無間斷高效補水、鎖水及提升肌膚造水功能；用家大讚其保濕能力好，可穩定皮膚，而且使用半個月後減少粉刺，改變粗糙肌膚。

@Cosme訪問用家對護膚品的要求，在2021年，70%的人更着重「擁有穩定肌膚」，反映了疫情下，比起彩妝，女生更留意好用的護膚品，也希望從底層改善肌膚。

▼▼▼Lancome 2款產品都入榜，按圖即看完整「2021年@Cosme美容大賞綜合獎」▼▼▼