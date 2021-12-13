@cosme香港美妝大賞　人氣產品$150內　Estée Lauder唯一專櫃品牌

隨日本@cosme釋出「@cosme美妝大賞」， 香港@cosme也載譽歸來，發佈極具權威性及公信力No.1的「2021年度@cosme香港美妝大賞」，除了新品介紹，更比去年多了部門排名，而「綜合大賞」絕對是令人最期待。



2021年度@cosme香港美妝大賞已出爐。（@cosme）

2021年@Cosme美容大賞綜合獎 2大人氣髮膜上榜

2021年度@cosme香港美妝大賞，集合近15,000篇真實用家心得，從超過24,000件產品中，根據@cosme上100%香港用家公正評分，以演算法計算及嚴選出綜合賞及30個部門賞，誕生最強口碑、美妝指標。

日本@cosme「綜合大賞」第1位是由護膚品IPSA「流金水」生肌水源素奪得，同時反映日本用家在2021年最着重「擁有穩定肌膚」問題；而本年度「@cosme香港美妝大賞」最強產品則是「fino高效滲透修復髮膜」 獲得綜合大賞第1。

「fino高效滲透修復髮膜」是2021年度@cosme香港美妝大賞綜合大賞第1位。（manamin195＠Instagram）

「fino高效滲透修復髮膜」由SHISEIDO資生堂推出，早在日本及台灣兩地獲得美妝大賞的「殿堂賞」，不止是@cosme，也曾是擁有600萬用戶的日本美妝網站「LIPS」的髮膜及護髮乳商品排行榜中第1位。

髮膜標榜含7種頂級美容精華液，迅速滲透保濕，為髮絲提供所需養分，且調理頭髮表層的毛鳞片，秀髮滋潤、順滑、有光澤，並強韌髮芯，減少髮絲開叉折斷；建議每週使用1至2次，均勻塗抹約5分鐘後再以清水沖洗即可；用家都大讚價格便宜、效果持久。

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