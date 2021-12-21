皮膚下午急劇轉差　細紋盡現不是幻覺　解構3大原因及改善方法

仔細觀察自己的膚況會發現，下午的肌膚比早上來的差，不僅膚色變暗、眼周嘴角還跑出一堆細紋，為何會這樣，快聽專業皮膚科醫師的解說。



傍晚5、6點準備下班，去廁所照個鏡子嚇一大跳，臉色暗沉、好像大了一號，仔細看眼周、嘴邊跑出一堆細紋來。明明早上、鏡中的肌膚是那麼透亮緊實又光滑，為何過了一天、膚況像老了好幾歲？台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，造成肌膚傍晚看起來比較老的原因有3點。

下班前照照鏡子，發覺自己好像老了十年！到底是怎麼回事呢？（按圖看更多）▼▼▼

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1. 地心引力

夜晚睡覺躺著不明顯，但當我們醒著，不論坐姿或站姿，肌膚會不斷受到地心引力的拉扯，脂肪、水分都往下半臉去，所以臉看起來不僅大一號、還感覺鬆鬆的，沒有緊實感。

快速解決辦法

曾醫師建議可以做個簡單的按摩，如臉頰下緣、下巴區的穴點按壓，導流、舒通循環，緊實感就能慢慢找回來。

2. 水份分布不均

早晨做好完善的保濕，但經過一整天，仍禁不起外在環境摧殘，乾燥慢慢襲擊，尤其較乾的區域，如臉頰、額頭都很容易失去透亮感，甚至出現細小紋路。

快速解決辦法

中午利用午餐時間，再做一次保濕，「我比較不建議使用礦泉水噴霧，這類產品用在鎮定肌膚的效果很好，但缺乏油脂，保濕效果還不如乳液。」曾醫師推薦中午吃完飯，利用補妝前擦上清透的乳液進行簡單的保養，就不怕傍晚出現缺水警報。

3. 各種表情讓紋路更明顯

除非是打了肉毒，否則每一個人都難免會做表情。而一整天動來動去，會使紋路加深、在所難免。

快速解決辦法

這必須從根本改善，平時就勤幫肌膚補充膠原蛋白，不管是內服、外擦，一但肌底的彈力足夠，即使因為表情而拉扯到肌膚，都能迅速回復原狀。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：每到下午就面露疲態、膚色暗沉，還多了小細紋...專業醫師給出三個超有效的解決辦法。】