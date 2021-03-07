皮膚保養｜常低頭用電話　易有顯老頸紋　6招使頸部回復緊緻無暇

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-07 12:01

頸部肌膚比臉部肌膚更薄更脆弱，老化速度也當然也更快，但做肌膚保養時，脖子是最容易被忽視的地方，加上現代人長時間滑手機，不斷低頭也會造成頸部的紋路生成，不管是已經頸紋或是想要預防，以下6招都能幫你解決顯老十年的頸紋困擾。

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為何頸部肌膚比臉部更脆弱易老化？

皮膚衰老從25歲開始，膠原蛋白以1-1.5%的速度分解，脖子缺乏彈性、緊緻度和膚質也開始陷入困境，通常30歲左右就能感受到這些威脅。

皮膚專科索菲·肖特醫師解釋：「頸部缺少皮脂腺，比臉部肌膚更易乾燥。相信對保養有點概念的都知道，皮脂是減緩衰老的功臣之一，油性肌膚的皺紋比乾燥肌膚少很多。」也因為頸部肌膚較薄，外界環境的壓力也容易對它造成傷害，例如低頭一族。

長時間使用手機，導致頸部肌膚鬆弛、紋路出現

滑手機、電腦辦公已然成為現代人無可避免的行為，它帶來的問題不只有生活習慣上的改變，同時對頸部肌膚也帶來巨大的傷害。美容針灸師Sarah Bradden解釋：「我們頭向下低時，肌肉會下垂，皺紋也隨之出現。而頸部的鬆弛也會對整張臉造成影響，讓雙下巴、法令紋一一產生。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：脖子頸紋可以消除？6招幫你解決顯老十年的頸紋。】