頸紋一圈圈好像戴了「隱形頸鏈」　25歲起就要用頸胸霜對抗衰老

頸部肌膚狀態往往透露出你的實際年齡，毫無光澤、又有紋路的頸部、胸部是許多過了25歲女性的共同困擾。想要擁有光滑透亮的頸胸，只要使用適當的保養產品搭配按摩手法，就能找回失去的自信，下面推薦8款「頸胸霜」和使用方法。



肌膚保養除了臉部也不能忘記頸部和胸部，這兩個部位時常成為保養時忽略的地方！魔鬼藏在細節裡，若隱若現的頸紋往往暴露你的年紀，甚至顯老，如何保養頸胸已然成為輕熟女性關注的話題，提早為肌膚老化做準備，下面就幫你解答胸頸的問題，並推薦8款「頸胸霜」找個時間好好愛護自己。

頸紋就是「歲月的頸鏈」！推薦8款頸胸霜幫你趕走難看頸紋（按圖看更多）▼▼▼

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胸頸容易造成的老化現象

從25歲起，肌膚表皮含水量下降，玻尿酸（透明質酸）、膠原蛋白逐漸流失，生活中低溫、日照、摩擦總是不能避免，而頸部和胸口的肌膚皮脂腺較少，比起臉部肌膚更需要細心呵護。經常過度曝曬卻總是被忽略的頸部和胸口就會造成頸部老化，黑色素沉澱、頸紋出現等問題。還有高頻率的使用手機、電腦造成的「科技頸」也對頸部肌膚產生傷害。

頸胸霜使用方式

使用胸頸霜前先清潔肌膚，每天早上、晚上皆可使用頸胸霜，給予肌膚保濕屏障同時煥活肌膚，擁有光采美肌，搭配按摩手法可以更有效達到頸胸霜功效，一邊按摩直到胸頸霜被肌膚全部吸收為止。白天使用後也別忘記塗抹防曬用品，讓肌膚不受外在環境破壞。

按摩教學

使用時搭配按摩手法可以達到更好的效果，享受屬於自己的肌膚保養me time：



1 取適量乳霜放在手心溫熱。

2 手放在頸部底端，手指置於頸背，以拇指和食指針對身體肌膚鬆弛處，進行深層喚醒按捏動作。

3 雙手指尖相對，平擺在胸前，向外拉扯，以指尖加壓。

4 將剩餘的乳霜以雙手掌心輕壓身體最乾燥的部位，加強按摩手法的整體療癒效果。



8款頸胸霜盤點推薦：

Chanel全效再生滋潤身體乳霜150g

一碰到肌膚就轉化質地的Chanel全效再生滋潤身體乳霜，滋潤、清爽、舒適，乳霜含有高濃度天然乳油與油質精華，提亮膚色打造極致美肌。用五月梵尼蘭萃取達到抗老功效同時給予肌膚更深一層保水。搭配獨家按摩手法，寵愛自己。

Guerlain 御庭蘭花極緻全效肩頸乳霜75ml

Guerlain的御庭蘭花極緻全效肩頸乳霜用細膩的質地快速融入肌膚表面，補充水分，雕塑肌膚。含有三大核心活性成分：塔拉膠搭配紅藻，共同打擊皮膚鬆弛，而芒果籽油則可促進保濕。並用活膚呼吸科技、高原赤箭蘭及白玉蝴蝶蘭讓缺氧的肌膚重生，加速再生，重塑年輕胸頸輪廓。

Decorte AQ Neck Cream 98g

兼具奢華醇厚以及細緻絲滑兩種質地的AQ Neck Cream，擁有豐沛潤澤度以及絕佳保水力的純固醇，一接觸體溫就融化，撫平乾燥、細紋，放松緊繃的胸頸肌肉線條。毗黎勒果淬取液產出膠原蛋白和頸闊肌舒緩技術，針對緊緻頸部肌膚。使用時還散發曇花香氣，自帶甜美香氣的忍冬草，低調淡雅的木質調甜香，舒緩肌膚與心靈。還有專屬馬甲塑型按摩棒，可浸泡於冰水或熱水對肌膚進行保養。

【馬甲塑型按摩棒使用方法】

1運用按摩棒 B 端，沿臉部線條由下巴向耳下滑動。(來回 3 次)

2運用 A 端沿鎖骨方向，由上向下滑動。( 3 次) 另一側相同動作。

3使用 B 端,沿鎖骨由中央向肩部輕輕滑動。(鎖骨上下各 3 次)

【後頸按摩】

1用按摩棒 A 端與側臉按摩相同，由上向下滑動。

2使用 B 端，按壓耳下和後腦處的凹陷部。

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Clé de Peau SYNACTIF 緊緻頸胸修護霜 75ml

Clé de Peau限量專屬的SYNACTIF緊緻頸胸修護霜針對脆弱的胸頸肌膚和細紋，幫你找回年輕肌膚活力。用全新的科技和松樹萃取物緊緻、亮白、淨化、雕塑頸胸肌膚，改善輪廓線條重現彈嫩美肌。使用時搭配量身打造的專屬花瓣形金屬按摩工具，給肌膚頂級奢侈的呵護。

La Mer緊緻妍塑肩頸精華霜 50ml

這款奢華的La Mer緊緻妍塑肩頸精華霜添加了濃縮精華Miracle Broth™，以極致濃縮呵護細緻誘人的頸部及胸口，提供保濕、豐潤功效。並用萊姆茶萃取達到抗老化，保留年輕肌膚觸感。La Mer以絲滑的膏狀質地修護保濕的舒適包覆著肌膚，使用時首先使用絲質刷具將緊緻精華頸霜以向上拂掃頸部與胸口，手掌以輕柔力道往上及往外按壓滑過，接著以指尖畫圓的動作向上與向外按摩，給予胸頸最頂級水潤的保養。

Clarins煥顏緊緻抗皺頸霜 75ml

暱稱「小太陽頸霜」的Clarins 煥顏緊緻抗皺頸霜，取自向日葵莖部與種子的向日葵雙精華加上超彈力的有機袋鼠花的超彈支撐力，對抗紋路、暗沉，針對「科技頸」所帶來的肌膚彈性疲乏。全新針管包裝輕輕旋轉打開，幫你精準控制用量。晚上使用自帶天然女人香的香氣入眠。

DERM iNSTITUTE 基因抗老胸頸精華 50ml

這款胸頸精華以珍貴納米鉑金胜肽導入科技，協同緊緻三胜肽、抗皺五胜肽與藻類生長酵素，長效潤澤、保濕與撫紋，有效淡化紋路。添加液態鑽石萃取物與甘露醣，強化胸、頸線條的緊緻感。並添加阿育吠陀及東方經典舒敏、抗氧化的植萃成分，減緩肌膚的敏感、暗沉與膚色不均等問題，讓每寸肌膚展現緊緻活力。

Natura Bissé 緊緻提升頸部精華 60ml

解決「科技頸」、「雙下巴」、肌膚鬆弛就靠這罐緊緻提升頸部精華，擁有極高濃度配方、飽含活性因子，只要三週就能緊緻、提拉肌膚、淡化細紋。用高山雪絨花、角豆樹、萃取雕塑頸部輪廓，並用中分子玻尿酸（透明質酸）緊實肌膚，不到一個月就能重現完美下顎、頸胸輪廓。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：只要一圈頸紋就顯老！過25歲就要開始保養的【頸胸霜】推薦，零脖紋、消除胸口老化細紋】