陳凱琳親揭時尚與美肌秘訣　熱捧實用型手袋：內藏5件必帶好物？

【陳凱琳／美妝／手袋】陳凱琳（Grace）不時拍攝時尚照，亦分享生活與美妝影片，日前素顏上陣拍攝約會妝容教學並上載至社交平台，皮膚狀態獲網民大讚，更指素顏比化妝更美；到底陳凱琳平日的時尚與美肌秘訣是什麼？手袋內又有什麼隨身好物？《01女生》特意找來陳凱琳親自揭秘！

攝影：黃寶瑩



【陳凱琳／美妝／手袋】陳凱琳平日的時尚與美肌秘訣是什麼？手袋內又有什麼隨身好物？《01女生》特意找來陳凱琳親自揭秘！（黃寶瑩攝）

陳凱琳親揭時尚與美肌秘訣

是次訪問準備了一些有關「時尚與美妝」二選一問題予陳凱琳，窺探她平日的喜好，包括：

紙面膜／睡眠面膜；唇妝／眼妝；化妝掃／美妝蛋；Gel甲／裸甲；情願易出面油／情願易水腫；情願有色斑／情願虎紋深；高跟鞋／波鞋；耳環／頸鏈

陳凱琳美妝習慣傾向方便與多用途為主，平日愛敷睡眠面膜，利用睡覺時間同時護膚及保濕，也愛選用美妝蛋化妝，化底妝之餘，也用以化胭脂、光影、唇妝，甚至作補妝用途還原亮麗妝容；穿搭方面，為了方便與小朋友玩樂，陳凱琳傾好選擇以波鞋搭配服裝，不過仍然愛美，喜歡戴上耳環點綴造型。

【陳凱琳／美妝／手袋】陳凱琳於訪問當天攜帶TOD'S經典D-Styling Bag到場，直言喜歡實用型手袋。（黃寶瑩攝）

陳凱琳熱捧實用型手袋 黑色調易於搭配造型

熱衷時尚的陳凱琳常於社交平台分享#OOTD，所使用的手袋幾乎為外形獨特的款式，講求實用度，即使不是一袋多用的設計，也傾向能擺放日常物品的尺寸，謝絕「小廢包」。

訪問當天，陳凱琳就攜帶TOD'S經典D-Styling Bag到場，手袋弧度與輪廓簡約流暢，漆皮設計更為搶眼，且能手挽、側揹及肩揹使用；她分享喜歡尺寸放到許多物件的實用型手袋，也較愛黑、白、灰色調，方便配襯多類型服裝，而TOD'S D-Styling Bag正正符合她的需求。

【陳凱琳／美妝／手袋】陳凱琳即席公開其手袋隨身好物，共有5件必帶物件。（黃寶瑩攝）

陳凱琳「What's In My Bag」大公開：5件必帶好物？

陳凱琳更即席公開其手袋隨身好物，共有5件必帶物件。她分享指有點古靈精怪，但每項物件都非常實用，例如手機可供她隨時隨地回覆短訊，以保持「秒回」暱稱，銀包擺放身份證、八達通、勾掛鎖匙以外，也擺放了一些飲品優惠券，盡顯人妻慳家之道；手袋亦必備大夾子、膠布以備不時之需；最後，當然不能缺少玫瑰水，隨時為肌膚補充水份，令皮膚變得清爽滋潤，即使現時戴口罩的日子，皮膚也不會變得乾燥。

▼▼▼【按圖看】陳凱琳隨身手袋必備好物，帶備飲品優惠券自嘲「師奶」，大夾子又有何用途？▼▼▼

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記者：Kosame Ching

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

拍攝：Nichigo Mak、非雲

剪接：非雲

化妝品提供：雪后、CHANTECAILLE

