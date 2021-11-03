陳凱琳初戀遇鄭嘉穎　毋懼差22年被評父女戀：對的人讓自己變更好

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎在2018年結婚後，便組成一家四口的幸福家庭，羨煞旁人。日前陳凱琳為陳敏之的YouTube節目《Chi Chat》做嘉賓，除罕有在節目大談以往與曖昧對象的經歷外，向來不掩飾對鄭嘉穎愛意的陳凱琳，直言自己相當迷戀對方，更謂：「我好迷戀我老公，其實真係幾鍾意佢。」難怪兩人年齡相差22年，仍無阻愛情火花的燃起。



陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎在2018年結婚後，便組成一家四口的幸福家庭，羨慕旁人。(ghlchan@IG)

婚後專注照顧家庭的陳凱琳（Grace），除經營自家化妝棉品牌雪后（Snow Queen）外，亦不時與圈中好友合作拍片，與網民分享生活事。早前陳凱琳便在陳敏之YouTube節目《Chi Chat》大談過去的曖昧經歷。她分享曾在加拿大餐廳兼職時，認識一位曖昧對象，對方更親自上門為她烹調晚餐，不過最後兩人仍未能發展成戀人。

早前陳凱琳便在陳敏之YouTube節目《Chi Chat》大談過去的曖昧經歷(陳敏之@YouTube)

不過時機賜良緣，在2013年回流香港選香港小姐奪冠的陳凱琳，因緣入行，她在2015年拍攝劇集《殭》而遇上初戀鄭嘉穎，雖然兩人年齡相差22年，更被批為「父女戀」，但兩人卻用行動證明來愛情不會被年齡所限，而陳凱琳在陳敏之的節目當中，更直認自己非常迷戀鄭嘉穎，坦言自己最愛鍚的不是一對兒子，而是丈夫鄭嘉穎：

我真係最鍚係我老公，所以啲人話我好迷戀我老公，其實真係幾鍾意佢。 陳凱琳

早前陳凱琳更迎來與鄭嘉穎結婚的3週年，她高調示人的甜言愛語，更讓人看見對的人，會讓人每天都像熱戀期。

【按圖看】陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎日常生活的甜蜜愛情照！▼▼▼

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22年差父女戀無阻感情發展 曾被批花心蘿蔔以行動證明是真愛？

不過時機賜良緣，在2013年回流香港選香港小姐奪冠的陳凱琳，更因緣入行，她在2015年拍攝劇集《殭》而遇上初戀鄭嘉穎。(ghlchan@IG)

鄭嘉穎和陳凱琳結婚後三年抱兩，婚後生活幸福美滿，但其實兩人剛開始戀愛時，卻被不被外界看好，皆因早已入行多年的鄭嘉穎，過往的愛情史相當豐富，例如：與凍齡女神王馨平相戀6年之外，鄭嘉穎更與女星周麗淇、佘詩曼、苟芸慧、曹敏莉和陳敏之等人傳出緋聞。不過公認甜美開朗的陳凱琳，讓鄭嘉穎與她合作劇集《彊》時，也被她深深所吸引。

她（陳凱琳）帶給我的快樂是從沒有感受過和接觸到的。 鄭嘉穎

當時鄭嘉穎在接受訪問時提到：「多年前，我曾與媽媽說過我大概這一輩子都不會結婚了，直至遇上她（陳凱琳），一切都變了！」。他亦在公開訪問中談到陳凱琳是那麼的吸引、特別，他更表示自己拍拖一年的時候，已經很想向對方求婚。當年兩人在峇里成婚時，鄭嘉穎亦感觸地表示：「多謝你（陳凱琳）答應嫁俾我，無論以後條路係點，我哋一齊行落去，我會照顧你一生一世，I love you so much！」而這句結婚的誓言，鄭嘉穎亦果真做到，不但為對方戒煙、更願意接受對方的信仰，一起出席教會聚會，不善社交的他被陳凱琳說服開設了個人Instagram。早前陳凱琳出席護膚品牌活動時，提到丈夫鄭嘉穎是一位非常好的爸爸，在照顧兩位孩子上更不會假手於人，事事都是親力親為，是她口中勘稱的「絕世好男人」。

結婚3週年幸福示愛鄭嘉穎 當愛上對的人便能尋獲自我 做真正自己

收獲幸福家庭、「絕世好男人」的陳凱琳，早前迎來與鄭嘉穎的結婚3週年，她亦隨即發表感言表示「墜入愛河」原來是真的。(ghlchan@IG)

I read recently why it’s true to say people 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦. You don’t glide, slip, stumble…instead, you fall head first off the edge of the cliff the moment you decide to be with someone. But the best part about falling in love with the right person is discovering the pair of wings you never knew you had, and together —you 𝘴𝘰𝘢𝘳 . Happy 3rd Anniversary 陳凱琳

收獲幸福家庭、「絕世好男人」的陳凱琳，早前迎來與鄭嘉穎的結婚3週年，她亦隨即在IG發表千字長文感慨為何人會墮入愛河。她長文透露：「當愛上對的人，兩情相悅最美好的是令你發現你有一雙從未擁有的翅膀，然後你們一起翺翔。三週年快樂。幸福之情溢於言表，恩愛程度亦羨煞不少旁人，而陳凱琳與鄭嘉穎亦用時間證明愛從不懼怕閒言閒語，年齡更不能限制愛情，只要是對的人便能譜出真摰的愛情。

【按圖看】婚後兩人幸福甜蜜，更成功誕下兩子，組織幸福家庭。

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