撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-17 18:00

【陳凱琳｜小資手袋】陳凱琳「復出」主持的新節目《日日媽媽聲》已於上周六（10/4）首播，雖然早前因照顧兒子久未在熒幕露面，但陳凱琳仍熱衷經營社交平台，大曬幸福人妻生活以及#OOTD，她日常愛用的竟是價格親民的手袋？

【陳凱琳｜小資手袋】陳凱琳不偏好名牌手袋，反而「貼地」選擇一些價錢相對親民的品牌，包括FURLA、Marc Jacobs、Maje，以及美國品牌SENREVE手袋。(ghlchan@Instagram)

陳凱琳於2013年參選香港小姐競選期間已被「起底」，除了家住九龍塘獨立屋，更有指其父親為舖王，坐擁10多項物業收租；不過陳凱琳絕不會因家底而停止自己的步伐，當選冠軍後仍努力工作，即使誕下兩名兒子仍活躍於幕前，更與KOL好朋友雪姨合作化妝棉生意。

陳凱琳富家女出身卻生活「貼地」 愛用親民手袋品牌

從陳凱琳IG上的#OOTD中看到，她並不熱衷追求名牌手袋，反而作風「貼地」，喜愛選擇一些價錢相對親民的品牌，包括FURLA、Marc Jacobs、Maje等。陳凱琳鍾情於外形獨特的手袋款式，亦講求實用度，主要入手的款式均能夠一袋多用，例如手挽、調整肩帶長度變側揹、腰包和斜揹袋，甚或可作背包之用。陳凱琳曾用上Sandro Velvet Banana Belt Bag到外地拍攝節目，以斜揹等方式搭配多個造型，值得一眾女生參考。

▼▼▼（按圖看）陳凱琳10個愛用小資手袋，除FURLA、Marc Jacobs等為人熟悉品牌以外，不乏小眾品牌Elleme和SENREVE？▼▼▼

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【陳凱琳｜小資手袋】美國品牌SENREVE有平民版「CELINE」之稱，價錢親民，款式百變，深得陳凱琳喜愛。(ghlchan@Instagram)

陳凱琳IG上小眾品牌SENREVE曝光率高 鍾情一袋多用手袋

陳凱琳亦鍾情於小眾品牌出品，除了法國設計品牌Elleme以外，美國品牌SENREVE的手袋亦不時出現於她的穿搭造型中，在IG上曝光率極高。SENREVE有平民版「CELINE」之稱，亦是近年火速冒起的品牌。

品牌手袋於意大利製造，以年輕職場女性為目標，故於手袋設計上也以簡潔優雅、講求實用性為主，可放手提電腦外，主打一袋多用，價錢僅約HK3,000至HK$8,000之間，價錢實惠、款式百搭多變，配合高實用度，難怪深得陳凱琳喜愛。

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