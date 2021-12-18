聖誕化妝｜陳凱琳親身示範：簡易6步輕鬆簡潔日妝轉派對妝容

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】臨到年末，相信各女生於聖誕、除夕節日前後一定會參加許多派對，不過以平日的日妝妝容到達場地，難以搶盡全場焦點。《01女生》特意找來陳凱琳（Grace）示範轉妝技巧，簡單6步由簡潔日妝轉換成閃爍派對妝容，助你輕鬆成為聚會主角。

攝影：黃寶瑩



【聖誕｜化妝｜陳凱琳】《01女生》特意找來陳凱琳（Grace）示範轉妝技巧，簡單6步由簡潔日妝轉換成閃爍派對妝容。（黃寶瑩攝）

陳凱琳示範6步轉妝技巧 日妝轉換閃爍派對妝容

適當的化妝有效修飾臉上瑕疵，令五官輪廓更突出，而不同妝容風格亦有助塑造多種形象。日妝為清新裸妝，大地色眼影搭配裸粉色唇膏，配以米白色針織連身裙，充滿溫柔感；陳凱琳的派對妝容並非走浮誇路線，主要補上底妝，加強眼影、胭脂及唇妝，即能快速從日妝轉為派對妝容，特別適合一眾OL們參考，作放工後出席派對聚會之用。

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】補妝過程中，陳凱琳主要用到自家品牌雪后（Snow Queen）兩個切割形狀不一的美妝蛋，分別是水滴形及橄欖形作工具；HK$88／盒。（黃寶瑩攝）

補妝過程中，陳凱琳主要用到兩個切割形狀不一的美妝蛋作工具，水滴形美妝蛋補上粉底、胭脂、光影粉；橄欖形美妝蛋則可以用來定妝及補塗唇膏之用。使用前，謹記先沾濕美妝蛋，使其變得膨脹鬆軟，及後上妝將更貼服。

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】補妝前，陳凱琳先全臉噴上玫瑰花妍露。（黃寶瑩攝）

第1步：滋潤肌膚



經過一整天時間，皮膚總會變得乾燥，直接於臉上拍上底妝產品只會加劇缺水問題，出現浮粉情況；故此補妝前，先全臉噴上玫瑰花妍露，為肌膚加強水份，令及後妝容更貼服。

第2步：還原亮麗底妝



先利用水滴形美妝蛋沾上氣墊粉底補上底妝，並可於額頭、眼底、下巴泛油嚴重位置再補上一層氣墊粉底；及後換上橄欖形美妝蛋，利用斜面切割一面印上粉餅，並於臉上按壓定妝。

第3步：增添好氣息



分別以水滴形美妝蛋沾取胭脂膏與胭脂霜，於臉部兩頰位置慢慢印開，營造自然白裡透紅效果；前者胭脂膏蘊含保濕因子成份，容易推開，妝效持久，後者胭脂霜帶有珍珠光感，締造透薄妝感與好氣息。

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】將光影粉印在鼻樑。（黃寶瑩攝）

第4步：打造立體輪廓



水滴形美妝蛋沾上光影粉後，輕印於鼻樑位置，營造自然光亮感及打造立體輪廓。

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】於眼窩疊加珠光眼影並暈開。（黃寶瑩攝）

第5步：閃亮眼妝



用無名指沾取珠光眼影，疊加於眼窩位置並暈開，令雙眸更動人奪目。

第6步：絕美水潤唇妝



以橄欖形美妝蛋尖頭設計一面沾取玫紅色唇膏，並輕印於嘴唇上，顯白之餘更能增加好氣息，締造水潤唇妝。

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】陳凱琳派對妝容Get！（黃寶瑩攝）

完成：派對妝容Get！



整個派對妝容只需6步輕鬆完成，以美妝蛋作主要補妝工具，比起其他化妝工具，美妝蛋更能將化妝品平均推開，與皮膚融為一體同時快速上妝；完成補妝步驟後，換上吊帶連身褲及西裝褸作派對服裝，綻放時尚魅力與型格氣息，與中午時份的柔美感大不同。

【聖誕｜化妝｜陳凱琳】換上吊帶連身褲及西裝褸作派對服裝，綻放時尚魅力與型格氣息。（黃寶瑩攝）

▼▼▼【按圖看】陳凱琳簡潔日妝與閃爍派對妝容分別，兩者感覺大不同？▼▼▼

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記者：Kosame Ching

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

拍攝：Nichigo Mak、非雲

剪接：非雲

化妝品提供：雪后、CHANTECAILLE



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