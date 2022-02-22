暖包不暖仍有3大用處　附暖包正確使用方法　專家：貼腰部最保暖

暖包｜近幾日氣溫突然驟降，大家緊記要做好保暖措施，以免著涼啊！暖包可說是女生們的禦寒恩物，每逢冬天總會在口袋擺放一個，隨時為雙手保暖。不過暖包用完即棄似乎不太環保！用完的暖包原來還有其他作用的，日本家事達人Rummy分享了的3個暖包隱藏用法，下次暖包用完時就緊記不要馬上丟掉，將暖包物盡其用！



暖包可說是嚴寒天氣中的必備之物，但是用過的暖包被直接丟棄好像有點浪費！根據台灣媒體《早安健康》的報導，日本家事達人Rummy分享了3個暖包隱藏用法，下次暖包用完時可以試下這些用法，將暖包物盡其用！

暖包隱藏功能｜除臭

暖包內含有具除臭功效的活性碳成分，活性碳有助去除殘留的味道，所以將用完的暖包放在鞋內能夠有效達到除臭效果。如果想替衣櫃、鞋櫃除臭的話，就可以將幾個暖包放在小盤子中，再放入櫃中就能幫助消臭。那就不用再為臭臭鞋子、櫃子而苦惱，簡單幾步就能除臭，又可以把暖包物盡其用，一舉兩得！

暖包隱藏功能｜暖包內含有具除臭功效的活性碳成分，有助去除殘留的味道。(Unsplash@Jakob Owens)

暖包隱藏功能｜吸濕防潮

暖包內的鐵粉、活性碳及蛭石有吸濕防潮功效，能夠吸取空氣中的水份。由其是近期又凍又濕的天氣，將用完的暖手包放在衣櫃或掛在衣架上，可以吸取濕氣之餘，又能降低濕度，達到防潮效果，那就可以節省一點購買吸濕器、防潮珠的金錢了！

暖包隱藏功能｜將用完的暖手包放在衣櫃或掛在衣架上，可以吸取濕氣之餘，又能降低濕度，達到防潮效果。(Unsplash@Shanna Camilleri)

暖包隱藏功能｜用作種植肥料

不少女生會在家中擺放盆栽植物，為家裡增添生氣！暖包中的「蛭石」，其實是一種矽酸鹽，除了有保水、透氣作用外，混入泥土中也可為土壤增加養分，幫助植物生長，而暖包內的鐵粉，亦能替土壤加添鐵質。不過大家千萬不要將整包暖包倒入盆栽中，因為暖包內含有的鹽分會影響植物發育，建議先將暖包倒在濾紙上，再倒水過濾，把鹽分溶出後再加到植物中。

暖包隱藏功能｜暖包可用作種植肥料，幫助植物生長。(Unsplash@Prudence Earl)

▼▼▼按圖看暖包正確用法▼▼▼