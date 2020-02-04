日本節目實測最強保暖熱飲　薑茶只排第三　咖啡加玉桂有玄機？

寒冬到來，女生總是無法避免的出現手腳冰冷的問題，這個時候來一杯香甜微辣的薑茶，立刻暖在心頭。然而，根據日本節目《この差って何ですか？》的實測結果顯示，在眾多熱飲中，薑茶的暖身效果只屬平平。

寒冬到來，女生總是無法避免的出現手腳冰冷的問題，這個時候來一杯香甜微辣的薑茶，立刻暖在心頭。（IG＠wongtsuiyu）

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就「最保暖的熱飲」為題，挑選了綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒、薑茶六款冬日流行熱飲進行實測。節目人員邀請了六位女性接受測試，安排她們於20°C的房間裡，喝下一杯200毫升的60°C熱飲，然後根據熱像儀測量這六位女生的體溫變化。在喝下熱飲前，各女生的體溫均為36.2°C，在喝下熱飲後，哪位女生最遲回落到原來體溫，便代表該熱飲擁有最強的保暖效果。

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》就「最保暖的熱飲」為題，挑選了綠茶、咖啡、紅茶、朱古力、甘酒、薑茶六款冬日流行熱飲進行實測。（《この差って何ですか？》截圖）

按圖看《この差って何ですか？》的實測過程：

+ 4 + 3 + 2

按圖看排行第三至六名的保暖熱飲：

第二名：紅茶 （52分鐘）

紅茶是全發酵茶，擁有暖胃的效果，特別適宜冬季飲用。（Unsplash/Thought Catalog）

雖然紅茶同樣擁有咖啡因，但它亦兼具改善血液循環的「茶黃素」。紅茶是全發酵茶，擁有暖胃的效果，特別適宜冬季飲用。外國更有研究發現，紅茶有助促進心臟健康，更具有抗氧化的功效，當中豐富的抗氧化劑可以保護細胞免受自由基的損害。

第一名：熱朱古力 （59分鐘）

熱朱古力中的可可多酚具有增強血液循環的作用，從而使身體變暖。（Unsplash/Food Photographer Jennifer Pallian）

蘊含豐富可可的熱朱古力是不少女生於冬日最愛的窩心熱飲，熱朱古力中的可可多酚具有增強血液循環的作用，從而使身體變暖。美國康奈爾大學的科學研究指出，可可中的抗氧化劑是紅酒的兩倍，更是綠茶中的三倍，有效防止肌膚老化。加上可可含有快樂荷爾蒙苯乙胺，有助穩定情緒，使人感到舒適和快樂，甚至可以減輕疼痛和壓力。