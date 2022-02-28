禁足令消息令超市現搶購潮　推介12網購平台！日用品護膚品都買到

【禁足令／全民檢測／網購平台】本港疫情持續，不少大廈遭圍封強檢，引起糧食、日用品搶購熱潮。食物及衛生局局長陳肇始今早（28日）於電台節目中表示，不排除原定於3月進行的全民檢測期間實施「禁足令」，希望市民盡量留在家中，透過減少人流以制止疫情擴散。消息一出瞬間引起網民紛紛熱議，不少市民擔心食物及日出品的儲備問題。《01女生》記者為大家整合12大日用品網購平台推介！



行政長官林鄭月娥於今日（28日）發表視像講話，向市民交代抗疫工作安排，林鄭月娥指出會於3月內推行全民強檢，到時隔離單位預料會達7萬個。有關全民強檢與今早陳肇始講述的「禁足令」消息一傳出，瞬間引起網民熱議並開始出現糧食、日用品搶購潮，不少超市分店貨品被搶清，就連百佳網店未來12天的送貨額已爆滿，不少市民擔心日用品儲備問題，《01女生》記者為大家整合12大日用品網購平台推介，讓大家安坐家中購買生活必需品！

日用品網購平台｜1. 萬寧網上商店

萬寧網上商店為大家提供多個品牌的個人護理、美容及健康產品，多款產品更有提供折扣優惠，洗髮乳、卸妝油、潔膚水均有提供低至半價優惠。現於萬寧網上商店以單筆消費滿HK$399，即可享免費送貨服務，最快3個工作天就可以送到府中。

【禁足令／全民檢測／網購平台】萬寧網上商店為大家提供多個品牌的個人護理、美容及健康產品。(萬寧 官網）

【禁足令／全民檢測／網購平台】萬寧多款產品，包括洗髮乳、卸妝油、潔膚水均有提供低至半價優惠。(萬寧 官網）

日用品網購平台｜2. 屈臣氏 eshop

屈臣氏 eshop 為大家提供過千款熱賣的美容、護膚、個人護理及保健等商品，多款美妝產品買一送一，另外多款個人護理產品更有低至6折優惠！只要於屈臣氏 eshop 消費滿HK$399，即可享免費送貨服務，在下單並確認訂單後最快 24小時就可送到府上，不過若遇上訂單過多的情況，可能會延遲發貨！

【禁足令／全民檢測／網購平台】屈臣氏 eshop 為大家提供過千款熱賣的美容、護膚、個人護理及保健等商品（資料圖片）

日用品網購平台｜3. HKTV Mall

HKTV Mall 是香港最大的網購平台，匯聚了超過100個國際知名品牌及4,000多間商戶，為客人提供各類型商品，包括日韓直送食品、美容護膚、個人護理產品等。HKTV Mall 提供的商品包羅萬有，當中的超級市場為大家提供多款食品及日常必需品！現凡於HKTV Mall 購物帳單總額滿HK$500，即可免運費！

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】HKTV Mall 是香港最大的網購平台，為客人提供各類型商品。（HKTV Mall 官網）

日用品網購平台｜4. 卓悅香港貓

卓悅網上購物平台提供多款美妝、護膚保養及日用品等生活百貨，沐浴露、潤膚乳、保濕精華等個人護理產品可享低至3折優惠，其中THE BOUTIQUE COLLECTION 絲絨玫瑰與檀香香氛沐浴露，原價HK$128，現只售HK$38！現買滿HK$299，即可享免運費，運送時間約需時間3至5個工作天。

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】卓悅網上購物平台提供多款美妝、護膚保養及日用品等生活百貨。（卓悅香港貓 官網）

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】多款個人護理產品可享低至3折優惠（卓悅香港貓 官網）

日用品網購平台｜5. 莎莎 網上商店

莎莎網上商店提供多種熱賣護膚、美妝、個人護理等商品，每週精選貨品設特惠折扣，另外亦會提供網上商店專享優惠，保濕面霜、卸妝液、面膜等美妝護膚產品可享低至3折優惠，讓妳以至抵價錢在家中安心購物！現於莎莎網上商店購物滿HK$300，即可享免費送貨上門服務！

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】莎莎網上商店提供多種熱賣護膚、美妝、個人護理等商品。（Sasa 官網）

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】現於莎莎網上商店購物滿HK$300，即可享免費送貨上門服務！（Sasa 官網）

日用品網購平台｜6. 無印良品香港指定網上商店

無印良品香港指定網上商店提供超過100款精選生活用品及食品，商品實用而且價格合理，讓大家安坐家中也能隨時購入每日基本所需！網上商店由家居收納用品，到速食料理，甚至美容護理產品都應有盡有，現經HKTV Mall 帳單總額滿HK$500，即可免運費！

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】無印良品香港指定網上商店提供超過100款精選生活用品及食品，商品實用而且價格合理，讓大家安坐家中也能隨時購入每日基本所需！（HKTV Mall 官網）

日用品網購平台｜7. Colormix 網上商店

Colormix 網上商店提供多個國際美容品牌商品，而且產品種類亦相當豐富，護膚品、香水、彩妝、個人護理產品等都應有盡有！多款護膚、個人護理產品正推出折扣優惠，最抵可享低至2折！多款面膜、眼膜更有買二送一優惠。於Colormix 網上商店購物滿HK$280，可享免運費，運送時間需時約2－4工作天。

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】Colormix eshop多款面膜、眼膜買二送一。（Colormix eshop 官網）

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】Colormix 多款護膚、個人護理產品正推出折扣優惠，最抵可享低至2折！（Colormix eshop 官網）

日用品網購平台｜8. Donki 網店

香港大熱的 Don Don Donki 雖然未有官方網店，但大家可在綜合網上購物平台 The Club 買到 Donki 的商品，商品種類也相當豐富，糧油雜貨、個人護理產品及零食飲料都有！網店更設HK$30/50/70特價專區，讓客人以至抵價買到所需品！

日用品網購平台｜大家可在綜合網上購物平台 The Club 買到 Donki 的商品。(The Club 官網）

日用品網購平台｜9. 一田百貨 eshop

一田百貨 eshop 提供多款生活及家庭用品與潮流雜貨，於eshop購物滿HK$800，即可享免費送貨服務！

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】一田百貨 eshop 提供多款生活及家庭用品與潮流雜貨（一田 eshop 官網）

日用品網購平台｜10. 百佳網上超級市場

百佳網上超級市場提供過萬款商品給客人選擇，乾糧雜貨、家居用品及個人護理產品都相當齊備，不過隨著日用品與糧食搶購潮持續，截至今日（28日）為止，未來12日的送貨日期已滿額，大家可到百佳網店官網留意著最新送貨時間！

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】百佳網店未來12日的送貨日期已滿額。（資料圖片）

日用品網購平台｜11. 惠康為您送

惠康網店為客人提供新鮮、冷凍及急凍食品、雜貨及個人護理用品，但因疫情影響，送貨時會將貨品擺放在顧客門前。

【禁足令／全民檢測／日用品網購平台】惠康網店為客人提供新鮮、冷凍及急凍食品、雜貨及個人護理用品。（惠康 官網）

日用品網購平台｜12. 蘇寧超市百貨

聽到蘇寧大家可能只聯想到家品電器，但原來蘇寧也有超市百貨，給大家網購糧食及各款個人護理產品，衛生巾、洗頭水等都買得到！