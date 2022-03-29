佘詩曼居家照曝複式大屋　專屬雪櫃放保養品　凍齡靠薯仔去水腫？

佘詩曼凍齡｜佘詩曼近年在大陸發展順利，早前特別返港陪伴經歷了大病的佘媽媽；由於疫情關係，她多數留在家中，不時在社交媒體發布近照，最近一張居家照，除了曝光家中的複式設計與大電視，更留意到她素顏美貌，46歲的肌膚仍然光滑白皙，真令人想窺視佘詩曼凍齡秘訣。



佘詩曼最近一張居家照曝光家中的複式設計與大電視。（charmaine_sheh@instagram）

佘詩曼凍齡秘訣1：着重卸妝步驟

佘詩曼曾在內地綜藝節目 《Beauty小姐》指自己十分着重卸妝步驟，由於拍攝劇集時的妝容都比較濃，故她會進行4次卸妝。佘詩曼卸妝後再洗臉，確保不 會有化妝品殘留於皮膚上，影響膚質。

佘詩曼每天均喝大量水份。（charmaine_sheh@instagram）

佘詩曼凍齡秘訣2：不時補水

佘詩曼曾於台灣版《ELLE》訪問表示，每天均喝大量水份，更特別喜愛喝胡蘿蔔汁與蘋果汁，避免身體和皮膚缺水。佘詩曼每天早晚也敷面膜，尤其能幫助缺水肌膚進行補水與曬後紓緩，更指自己拍劇時絕不偷懶，不會省卻敷面膜步驟。

佘詩曼有些護膚小秘訣。（charmaine_sheh@instagram）

佘詩曼凍齡秘訣3：薯仔去水腫

佘詩曼也在內地綜藝節目 《Beauty小姐》中分享，她家中設有一個專屬雪櫃放保養品，會雪凍湯匙與薯仔薄片，用作消除水腫、去黑眼圈。 將湯匙放在雪櫃內，當早上覺得眼晴浮腫時，便把湯匙放近在雙眼前方就能即時消腫；亦會將凍薯仔薄片敷在眼睛上，幫助消除水腫、 去除黑眼圈。

▼▼▼佘詩曼曾在內地綜藝節目《看我的生活》中分享獨居生活日常▼▼▼

佘詩曼凍齡秘訣4：勤敷面膜 早晚一次

佘詩曼重視皮膚保濕，除了每天都喝足夠的水，加速身體的水代謝，她也勤敷面膜，早晚各一次；另外，為了確保皮膚沒有殘留化妝品，阻塞毛孔，潔面時她都會重複一個動作，以達到最佳清潔效果。