減肥｜佘詩曼不戒口練出纖腰天鵝臂　5組動作快速瘦適合運動新手

減肥｜佘詩曼被公認是「凍齡女神」，保持纖瘦身材，體重長年維持約100磅，最近她在小紅書談到保持身形的心得，堅持每日跑步，更分享5組瘦臂、瘦腰動作，簡單易做，適合之前很少做運動的新手。



佘詩曼苗條身形人人稱羨，她維持迷人身材的秘招是？（佘詩曼Charmaine@微博）

佘詩曼5招快速瘦臂瘦腰



吃不胖也要堅持運動？

佘詩曼向來注重保養，她曾在訪問中透露體重長年維持102磅（約46kg），又指自己熱愛美食「食極都唔肥」。經常有人問她，這麼瘦為何還要健身？她表示，不滿意自己的身材線條，希望透過運動練出腹肌，塑造緊緻線條會更好看。

佘詩曼最近上傳新相曬健身成果，纖腰、天鵝臂完美身材引熱議。（佘詩曼Charmaine@微博）

5組瘦臂瘦腰運動作 適合運動初學者

佘詩曼在小紅書分享自己的運動心得，她每日堅持跑步45分鐘，是運動健身入門的第一步。另外，為瘦手臂和練出腹肌，她會搭配不同動作。佘詩曼向平時不常運動的初學者，推薦啞鈴，可以作為輔助工具，有效訓練手臂肌肉，快速練出天鵝臂，至於練腹肌動作，佘詩曼則選擇平板支撐動作，收緊腹部，打造激瘦螞蟻腰。

瘦手臂運動

跪姿俯臥撐、啞鈴側三角肌平舉、啞鈴肩上推舉

練腹肌運動

海豚式平板支撐腰腹、側橋平板支撐

▼▼▼佘詩曼分享5組簡易動作 適合運動初學者 有效練出天鵝臂、腹肌 按圖看詳細步驟▼▼▼

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同場加映：凍齡女神｜46歳佘詩曼半透連身裙慶生日 凍齡護膚靠急凍薯仔片

除了苗條身材，佘詩曼的凍齡外貌同樣讓人折服。佘詩曼皮膚光滑白皙，凍齡有術。佘詩曼重視皮膚保濕，除了每天都喝足夠的水，加速身體的水代謝，她也勤敷面膜，早晚各一次；另外，為了確保皮膚沒有殘留化妝品，阻塞毛孔，潔面時她都會重複一個動作，以達到最佳清潔效果。

▼▼▼【按圖看】佘詩曼3個凍齡保養方法▼▼▼

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同場加映：睡前數分鐘的小習慣，亦可有效減肥瘦身，同時去水腫。張柏芝私人瑜伽老師——陳顧榕分享簡單輕鬆的睡前伸展運動3個動作大約5分鐘便可完成，特別適合需要長時間站立、久坐不動而引起的小腿浮腫，亦有助排毒，抗老、舒緩背部及美臀等功效。