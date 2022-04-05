34歲2子人妻仍長著少女臉？爆紅垮臉逆襲按摩法　5步驟緊緻零皺紋

小紅書有位漂亮姐姐，有著零毛孔美肌+緊緻臉部線條，顏值不輸給韓國女星！重點是，她也不藏私的經常分享按摩手法，很受到歡迎喔～不過，讓人大感意外的是，她已經竟34歲，還是二位孩子的媽媽了，更親身經歷過產後臉形大走山的困擾啊～



只能說，女人勤勞保養和按摩，還是會有實質的回饋呢！今天，就來學學她維持緊緻臉蛋，對抗地心引力的「垮臉逆襲」按摩法吧！

垮臉逆襲按摩法5部曲，日日按熟女都逆齡變少女！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1：提拉額頭

從額頭中間到髮際線，分成４個去區域按摩喔！首先，塗上美容油後，握拳指節，從眉毛往髮際線按摩，緊緻額頭和頭皮肌膚，同時也能避免眼皮鬆垮喔～重覆按摩3~5次。

2：提拉蘋果肌

針對眼瞼下方、鼻子兩側，最容易出現鬆垮與法令紋的蘋果肌，以中指、食指和無名指，從下巴往上提拉滑推到蘋果肌上方，重覆按摩3~5次，力道要稍稍用點，感受到令人舒暢的微痠感，就對啦！如果，按摩時不夠滑順，可以在指腹再抹點美容油。

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3：輪廓線提拉

下巴到耳後的輪廓線，是臉蛋看起來青春無敵的關鍵喔！雙手的食指和中指打開呈V字形，然後食指在上、食指頂著下顎，一手提拉、一手滑推，雙手同心協力的從下巴往耳朵下方按摩。記得，左、右臉至少各按摩3～5次，就能避免雙下巴產生，並維持緊緻的輪廓線條喔~

4：耳前區提拉

用食指和大拇指，由咀嚼肌的位置往顴骨、太陽穴到髮際線，輕捏提拉按摩，幫助耳前區的輪廓緊緻度～長期被忽略的耳朵到顴骨位置，會影響臉頰、嘴角、咀嚼肌的緊緻度，若沒有常常按摩，就很容易出現鬆垮的法令紋、木偶文、方形臉！左、右臉各按摩３~５次~

5：鎮定安撫

完成了4各提拉按摩步驟啦～最後，雙手搓熱，輕輕按壓全臉肌膚，幫助鎮定安撫肌膚，同時讓殘留的美容油吸收！如果，天天按摩覺得難易實踐，不妨從一週一次開始，慢慢增加到２~3次，慢慢的你就能感受到臉部線條更緊實，也不容易有水腫困擾喔～

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