百花獎2026｜梁洛施穿橄欖綠色禮裙展氣質　靠4保養打造白煮蛋肌

梁洛施護膚保養｜第38屆大眾電影百花獎昨晚（10日）在北京舉行，梁洛施驚喜出席頒獎禮，以一襲橄欖綠色造型，襯搭Chaumet珠寶及腕錶，展現出高雅和亮麗的女性氣質。梁洛施在15歲簽約英皇娛樂，3、4年後便憑電影贏得國際榮耀。事隔多年後，現年38歲的她，外貌幾乎沒變，更添知性氣質，到底她有甚麼護膚凍齡心得呢？



梁洛施與內地男演員兼導演馬浴柯，早前常被拍到甜蜜互動，在今年梁洛施的生日中，兩位更在社交媒體公開十指緊扣的合照，間接承認戀情。馬浴柯日前帶來新作《重生2》，並踏上百花獎紅地氈，梁洛施亦有陪同現身，以橄欖綠色禮裙及輕逸頸巾，締造知性魅力，同時顯出白皙肌膚，加上Chaumet Joséphine Aigrette耳環和腕錶，頌揚女性力量。

梁洛施以橄欖綠色禮裙及輕逸頸巾，加上Chaumet Joséphine Aigrette耳環和腕錶，頌揚女性力量。(Chaumet提供)

梁洛施驚喜出席第38屆大眾電影百花獎頒獎禮。(Chaumet提供)

梁洛施當年出道時，雖然非常年輕，但演技實力精湛，於2005至2008年間拍過多部電影，至今大部分依然印象深刻，包括《蟲不知》、《伊莎貝拉》、《妄想》及《刺青》，可說是童年回憶。她於聲名大噪時，選擇與李澤楷交往，並向經紀公司提出解約，其後更為對方誕下三子，惜最後未能開花結果，兩人分手離場。

梁洛施當年憑《伊莎貝拉》有份競逐影后。(《伊莎貝拉》劇照)

隨著兒子成長，梁洛施近年也有接拍三四部電影，以解戲癮。在第41屆香港電影金像獎（2023年）上，梁洛施罕見出席，更與魏浚笙（Jeffrey）一起擔任「最佳女配角」頒獎嘉賓。該屆集齊多位新舊藝人聚首一堂，曾憑《伊莎貝拉》及《妄想》競逐影后及「最佳女配角」的梁洛施，早年重返影壇，並在接受訪問時，表示三兒經已長大，因此可以抽身工作，與張家輝合作拍攝電影《爆裂點》。

當時梁洛施穿Safiyaa白色禮裙，搭以QQM Jewellery流蘇鑽石耳環，展現出簡約優雅魅力，完全不似三孩之母。其實梁洛施早年也曾分享自己的護膚和修身秘訣，除了積極運動，也會在陽光普照的天氣下做這件事？

在第41屆香港電影金像獎（2023年）上，梁洛施與魏浚笙（Jeffrey）一起擔任「最佳女配角」頒獎嘉賓。(IG@isabella.leong)

金像獎2023｜梁洛施穿由NET-A-PORTER提供的Safiyaa白色禮裙，搭以流蘇鑽石耳環，展現出簡約優雅魅力，完全不似三孩之母。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣1. 訂立短期小目標

不少女生減肥時，都想要一步登天，在短時間內減很多磅。不過，這樣或會壓力甚大，很快失去減肥熱誠，因此梁洛施表示，每次都會訂立一個輕鬆易達成的目標，並每星期更新目標一次，這樣感覺便更輕鬆易辦， 而且更能堅持下去。如每周訂立減0.5公斤，會較每個月減3公斤易。此外，她也會勤做運動，曾表示每日都會進行，除了游水，也會靠快走運動消耗能量。

梁洛施表示，每日都會做運動，除了游水，也會靠快走運動消耗能量。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣2. 慢食減肥法

在飲食方面，梁洛施追求營養均衡，除了水果和蔬菜，也會攝取肉類。不過，相較不時想著自己吃少點，她則會放鬆心情，享受愉快的美食，若然食物份量減少，愈會細嚼慢嚥，讓腸胃更好消化。

日本東京工業大學教授林直享，曾引領團隊進行研究，發現細嚼慢嚥的組別，在餐後個半小時內，所消耗的卡路里，會比速食的高很多。他解釋，由於咀嚼次數增多，會刺激體內消化和吸收，故會用更多卡路里，並建議每餐都要吃至少20分鐘。

梁洛施在進食時會細嚼慢嚥。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣3. 不要每天磅重

不少人在減肥期間，都會不時磅重，看看當中的轉變。不過，若然覺得變化不大，很容易認為徒勞無功，並失去減肥動力。因此，梁洛施認為不能天天量體重，至少每隔3日至一星期，才會磅重一次，這樣才會更易有成功感。

梁洛施素顏依然年輕。(IG@isabella.leong)

梁洛施護膚修身秘訣4. 太陽直射時這樣做？

由於眼睛易顯疲倦，因此梁洛施特別注重眼部保養，尤其在不定時拍戲時，雙眼會用神更多，或未能有足夠休息，她都會盡量每天敷眼膜，以去除浮腫、暗啞和鬆弛，提升眼部的輪廓，有時還會以鉑金按摩棒配合眼霜，消除眼部疲倦。

在陽光普照的天氣下，強烈的紫外光易傷肌膚，眼周位置更是特別脆弱，因此梁洛施隨時帶備太陽眼鏡，阻隔照射到雙眼的紫外光，而在回家後，也會徹底卸眼妝，減少肌膚負擔。