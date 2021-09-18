瘦臉｜何超蓮7步瘦臉操養出瓜子臉 　 「吉他手」配合穴位去面腫

瘦臉｜雙下巴、肉肉臉如何改善？瘦臉按摩去臉腫、緊緻輪廓線要怎做？「賭王最美千金」何超蓮的秘訣，原來是每日睡前進行7步瘦臉按摩，重點是抓對穴點脈絡進行按摩，再搭配正確手勢，雙管齊下養出瓜子臉。



臉頰下垂、臉左右大小不一以及水腫，均會造成「大圓臉」，可藉臉部按摩增加血液流動和疏通淋巴，改善臉部肌肉分佈和歪斜情況，更有拉提效果達至瘦臉。若搭配精華油進行臉部按摩，更可以同時調理膚況，一舉兩得。

何超蓮每天睡前都會進行「7步的瘦臉按摩」，從而達致瘦臉的效果。(何超蓮@微博)

何超蓮經常在小紅書分享護膚瘦身心得，早前她拍片分享「V型」尖臉的秘訣，全靠瘦臉按摩。每日進行臉部按摩，有助皮膚中的淋巴系統能更好地運作，有助去除毒素並減少浮腫。

何超蓮的瘦臉按摩簡單7步便可，首先挑選適合自己膚質的精油，並將精油搓揉至掌心溫熱，再以「包覆式」般按壓臉頰、眼底、額頭和頸部位置；想瘦臉按摩更有效，要對準臉部穴位集中按壓，可改善液循環的迎香穴、去黑眼圈和眼袋有效的眼底四白穴等。

不過，何超蓮提到，要達極致瘦臉效果，最重要學懂「吉他手」，即如彈吉他般用手指尖快速地輕拍臉部，放鬆臉部肌肉同時又加強皮膚吸收精華成分，手勢動作也要配合以「包覆式」手法，才可避免過度拉扯引起皮膚下垂問題。

【按圖看】「賭王最美千金」何超蓮7步教去水腫瘦臉按摩，重點要「包覆式」手法，以免過度拉扯；學懂「吉他手」放鬆臉部肌肉同時又加強皮膚吸收精華成分。▼▼▼

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