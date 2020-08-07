年輕時，往往很想談多次驚濤駭浪的戀愛，但隨年齡增長，終於領悟到愛一個人，就算用上一輩子的時間，還是嫌不夠。現年52歲的吳婉芳被譽為「最美童顏港姐」，參與選美的一年認識商人胡家驊，互相吸引，就這樣開展屬於他們的愛情故事。

現年52歲的吳婉芳人稱「最美童顏港姐」。（資料圖片）

年過半百的吳婉芳，樣貌仍舊與正值芳華的少女了無分別，常被傳媒大讚凍齡有法。自吳婉芳丈夫胡家驊在2017年突然在睡夢中猝逝後，成為「未亡人」的吳婉芳鮮少對外公開透露私生活。早前適逄女兒胡智晴（Helene）生日，兒子胡智同（Lynus）便於Instagram限時動態分享溫馨的家庭合照，而兒子平日生活照也意外曝光吳婉芳位於跑馬地，樓高八層的豪華獨立屋。

早前，胡智同（Lynus）便在限時動態上分享了一家人的合照 (lynuswoo@IG)

雖然丈夫胡家驊於大前年忽然猝逝對吳婉芳打擊甚重，但生命中美好的缺陷卻為留下的人帶來不同期盼。離去的丈夫胡家驊為吳婉芳留下一輩子也花不完的財產、舒適無度的生活和三位能豐富吳婉芳餘生的聰穎子女，這些或許都是胡家驊送給吳婉芳的禮物，但要數當中最寶貴的禮物，便是一份無可取代的愛意。

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「三料港姐」為愛退出娛圈 嫁富商低調愛情如難得清泉

天生麗質的吳婉芳於1986年參加香港小姐競選，繼而進入娛樂圈 （ilovehk80s＠IG)

天生麗質的吳婉芳於1986年參加香港小姐競選，雖吳婉芳未能以大熱姿態獲得冠軍，但吳婉芳卻成為「三料港姐」，同時獲得最上鏡小姐、最有才華小姐和亞軍，並開創香港小姐獲獎最多的新記錄。隨即同年便邂逅商人胡家驊，在那年代公開感情便等於放棄事業，但吳婉芳卻選擇在兩人相戀半年後公開戀情，或許是因為兩人愛情十分穩定，給予吳婉芳不少勇氣和動力。往後日子，吳婉芳也跟隨自己個性和意念選擇感興趣的工作，如發行《鬱金香的夢》、《煙花雪》和《沒有想到會夢見你》等的三張音樂專輯。

從沒有想過自己會嫁入豪門的吳婉芳，與胡家驊相戀7年時，於1993在英國註冊結婚。結婚後的吳婉芳也貫徹丈夫低調作風，沒有大事宣揚成婚一事，更隨即退出娛樂圈，默默地相夫教子，擔當丈夫身邊的賢內助。兩人步入另一階段的愛情，也沒有減去當初的熱情，由相戀到婚後，胡家驊都沒有任何桃色緋聞，總會在每個特別節日，親自挑選生日卡寫對吳婉芳情意綿綿的說話，二人低調而細水長流的愛情，就如一道清泉。有時候華艷衣裝和名貴珠寶或許可豐富一段愛情，但愛總需要用心去經營。

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幸福婚姻靠相互接納配合 丈夫離世促成更堅定不變的愛

吳婉芳1993年與胡家驊相戀7年時，於英國註冊結婚 (陶佳萍@微博)

真正的天作之合，就代表不需要努力經營嗎？ 有次吳婉芳在網台節目《佩瑚密語》訪問中談到對婚姻的看法，言詞之間不難發現胡家驊是如何寵愛吳婉芳，吳婉芳又是如何做好屬於自己的角色。

我其實都很想在街中「篤串魚蛋」，可是我不夠膽子，我擔心我這個行動被傳媒影相後，會影響我的丈夫。 吳婉芳

幸福的，當然（婚姻）也會有不開心的時候，但是我認為到目前為止，我是幸福的，只要是知足一定是常樂的。 吳婉芳

愛情有時填滿人生的遺憾。然而，製造更多遺憾的卻偏偏是愛情，(絕版女子_meaningjjv@微博)

真愛也需要互相配合，吳婉芳思量到丈夫在香港是有體面的家族，盡自己能力配合丈夫形象，減少不必要曝光率和平凡過低調生活，不愛看賽馬卻陪丈夫進馬場「拉頭馬」；不愛足球卻陪丈夫穿球衣；胡家驊本不喜歡吳婉芳穿牛仔褲到中環，後來卻接納吳婉芳的個性喜好，甚至陪伴對方穿着不正式的牛仔褲出席不同聚會，甘願為對方改變自己，以行動讓對方感受到被愛，並為雙方作出改變和調整，成為一個好的伴侶。雖然胡家驊未能遵守陪伴吳婉芳白頭到老的承諾，但胡家驊對吳婉芳的愛，卻可以填滿她人生的遺憾，並化成陽光擦乾吳婉芳思念他的淚水。

吳婉芳在網台節目《佩瑚密語》又分享，信佛後令她放下從前的執著，知足常樂，並要珍惜眼前人，因為人生無常：「要珍惜在你身邊的人，就算那個人激你，可能有一天睡醒，他不能再激你，你便會慨嘆：『請你激我吧』。」後來突然有一天，丈夫胡家驊便在睡夢中安然離世……

當愛人要離開，便發覺從前的日常爭吵根本沒大不了，趁彼此仍能相處時，就好好相愛吧。

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