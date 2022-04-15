夏日美白｜韓國女星私藏「三文治美白法」　3步驟即擁有無瑕肌膚

【美白方法｜三文治美白法】眾所皆知韓國一眾女星都擁有白皙的肌膚，IU、BLACKPINK的Rose、宋慧喬、孫藝珍等等。不少女星都親自分享過美白心得，肌膚是通透無瑕到讓人羨慕，今天《01女生》記者為大家分享一個眾多韓星會使用的「三文治美白法」，只需3步驟即可擁有韓國女星一樣的無瑕肌膚。懂得美白又怎能缺少防曬呢？同文會附上5款平價兼CP值高的防曬給女生們！



美白方法｜韓國女星「三文治美白法」讓你白到發光

韓國女星的肌膚白到發光，原來都是用了一種名為「三文治美白」方法，美白過程相當簡單快捷，只需3步驟兼使用一般的保養產品就能完成這個美白法，有興趣的女生就一同看下去。

美白方法｜韓國女星「三文治美白法」（IG@dlwlrma）

【美白方法｜三文治美白法】步驟 1.潔面塗上美白精華液

美白法第一步就是先塗美白精華液，以往一般都會先塗化妝水再塗精華，但這個方法是先潔面再塗上美白精華，然後加以按摩加強吸收。若果臉上有明顯瑕疵，可進行二次塗抹美白精華液。

【美白方法｜三文治美白法】步驟 1. 潔面塗上美白精華液（unsplash@D-Keine）

【美白方法｜三文治美白法】步驟2. 敷上DIY蜂蜜面膜

DIY蜂蜜面膜在韓國女星間人氣極高，只需使用檸檬加上少量蜂蜜，簡單均勻攪拌後，可使用面膜紙或者化妝棉來敷。把DIY蜂蜜面膜敷上臉部後，再刷上剛攪拌好的面膜，靜待20分鐘後即可。把剩下的面膜冷藏下次再用，最好3天內使用完畢。

【美白方法｜三文治美白法】步驟2. 敷上DIY蜂蜜面膜（unsplash@engin akyurt）

【美白方法｜三文治美白法】步驟 3. 再鎖水護膚

把步驟2的蜂蜜面膜洗掉後，趁臉上仍充滿水份時，可再次塗上美白精華，這樣能有效地鎖住養分，使肌膚完全地吸收所有精華，除了可以讓肌膚變得白皙，更能有效地淡班，去印。

【美白方法｜三文治美白法】步驟 3. 再鎖水護膚（unsplash@christinhumephoto）

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