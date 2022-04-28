卸妝品推薦｜LDK評測23款卸妝5款高評 最平Senka $65高清潔保濕力

【卸妝品推薦2022】清潔、卸妝產品售價有平亦有貴，究竟市面上哪一款清潔卸妝產品最高性價比？日本美容雜誌《LDK》早前為市面上受歡迎的23款卸妝潔面進行實測，以清潔力、保濕力、成分和使用感等評分，綜合得出5款獲高評分的卸妝產品，最平一款售價不過HK$65便買到？



皮膚出現黑頭、粉刺和暗沉等問題，很大程序是因為清潔、卸妝不夠全面，令彩妝、老廢角質和油脂堵塞在毛孔，久而久之出現膚色不均、暗瘡等惱人的問題。想皮膚變好最重要是徹底清潔和卸妝，而選用哪一款的清潔卸妝產品也非常重要。

【護膚／卸妝】清潔、卸妝產品售價有平亦有貴，究竟市面上哪一款清潔卸妝產品最高性價比？(laneige_kr@IG)

日本美容雜誌《LDK the beauty》就市面熱賣清潔卸妝產品進行測試及比較。實測項目包括清潔力，將一定份量的粉底塗在實測的人造皮膚海棉上，再通過用卸妝產品將其清潔去除，以檢查清潔力的差異；第二項是保濕力，檢測人造皮膚30分鐘後，皮膚含水量前後差別；第三項是成分，邀請化妝品專家分析和檢查清潔卸妝當中的護膚、清潔和無刺激等成分並點出評分；最後是使用感，邀請實測者就使用產品的難易程度、緊張感、刺激感、清洗度和氣味等，寫出用後感。

卸妝品推薦2022｜5款卸妝油獲A級評分 最平只HK$65買到？

實測結果發現，從市面上23款受歡迎的卸妝潔面進行實測後，當中僅有5款獲得最高分數的「A級評分」，當中有份上榜的卸妝油，最平售價只HK$65便買到。

卸妝清潔產品獲A級高評分：BB Lab Clear Oil Cleansing 145ml｜售價：約HK$213

卸妝品推薦2022｜卸妝清潔產品獲A級高評分：BB Lab Clear Oil Cleansing 145ml｜售價：約HK$213(LDK)

實測結果：（滿分為5分）

清潔力：4.5分

保濕力：4分

成分：5分



BB Lab卸妝油被化妝品專家評為使用後，無需再用洗面奶的好物。這款卸妝油更改善了卸妝油的缺點，更含有甘草酸，有效防止皮膚粗糙。同時含有高效的去污力，更保持皮膚用後的原有水潤感，甚至更保濕。不少用家分享BB Lab卸妝油質地柔滑，即使不洗臉亦沒有留下粘膩感，很清爽。

卸妝品推薦2022｜卸妝清潔產品獲A級高評分：Saborino Adult Plus Smart 卸妝油 300ml ｜售價：約HK$120

卸妝品推薦2022｜Saborino Adult Plus Smart 卸妝油 300ml ｜售價：約HK$120 (LDK)

實測結果：（滿分為5分）

清潔力：4.5分

保濕力：4.5分

成分：4分



Saborino卸妝油質地較濃稠，塗抹在面部後就輕易粘附在上，只需要輕輕按摩皮膚表面便將粉底混合並輕鬆融化粉底液，所以無需花費時間要去仔細按摩皮膚去卸妝，加上產品含有大量的非離子表面活性劑，只需要10秒便可快速乳化並洗掉，用後皮膚亦很保濕和柔軟。

卸妝品推薦2022｜卸妝清潔產品獲A級高評分：d Program Essence In Cleansing Oil [非藥用產品] 120ml｜售價：約HK$166

卸妝品推薦2022｜d Program Essence In Cleansing Oil [非藥用產品] 120ml｜售價：約HK$166 (LDK)

實測結果：（滿分為5分）

清潔力：4分

保濕力：4分

成分：5分



d Program卸妝油被專家評為消炎與潤膚成分結合的清潔好物，甚至是用家表明使用後必定會回購的產品。加上含有荷荷巴油等潤膚成分，在卸妝同時可保護皮膚免受刺激，當中的興活性成分更有助防止皮膚粗糙。

卸妝品推薦2022｜卸妝清潔產品獲A級高評分：Late Botanical Cleanse Oil 180ml｜售價：約HK$80

卸妝品推薦2022｜Late Botanical Cleanse Oil 180ml｜售價：約HK$80 (LDK)

Late Botanical推出的卸妝油含有來至杏仁、大米、大豆和椰子提取的護膚成分，有助防止毛孔堵塞之餘，更有著出色的卸防水妝能力。對於屬乾肌的女生，使用後皮膚也不繃緊，甚至持續使用1週以上後，皮膚更明顯變白。

卸妝品推薦2022｜卸妝清潔產品獲A級高評分：Senka All Clear Oil 230ml｜售價：HK$65

卸妝品推薦2022｜Senka All Clear Oil 230ml｜售價：HK$65 (LDK)

Senka的潔面產品一向都被用家評為「CP值」很高，開架價錢便買到媲比專櫃產品的使用感。這款卸妝油更有著令人驚喜的卸妝力，只是一塗上面便輕鬆1至2秒內融化難卸的防水眼妝和睫毛膏，後用清水乳化後並沒在臉上留下粘膩感。