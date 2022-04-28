春夏5個掛耳短髮造型指南　日系蘋果頭、Bob頭突顯輪廓秒變瓜子臉

想要提升女人味，頭髮長度不再是指標～這幾年短髮趨勢在全球竄起，尤其日韓女孩更透過短髮的多種變化，打造出可甜可鹹的的俐落感！



不過除了妳我熟悉的Bob短髮之外，今年短髮趨勢中更著重於「臉部輪廓線條的展現」！

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1. 俐落齊切

無層次的齊切短髮紅了好幾季，今年是該來點變化了！別於過往單調無趣的筆直線條垂在雙頰兩旁，這兩季許多日韓造型師喜歡透過塞耳後的小技巧，去增加髮型的服貼度與層次感！再塞耳後時會運用造型品將頭髮梳順，並且保留髮尾微微向外翹的弧度，再搭配帶有濕度的法式瀏海、八字瀏海，臉型瞬間顯得更精緻立體。

2. 日系蘋果頭

再來介紹的第二款，也是時下日本女孩間很受歡迎的款式！日系小短髮，又被稱為蘋果頭，它以上層蓬鬆下層服貼的高層次線條，去展現頭型的圓潤度～當然了，髮型最重要的精隨還有長及眉毛下的法式瀏海與雙側塞耳後巧思，成功修飾的臉，更使得髮型俐落有精靈感。

3. 復古捲短髮

捲短髮並沒那麼難駕馭！今年想為髮型多增添一些個性，可以試試將羊毛捲、水波蛋捲燙上短髮～不過想要避免髮型顯老，在造型時善用塞耳後的小巧思，將雙邊塞耳後，又或者單邊塞耳後，不僅能中和捲髮的鬆度，加點濕潤造型品，更能讓臉蛋與髮型更加契合，帶點仙氣。

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4. 空氣感鮑伯

鮑伯頭想必所有女孩都再熟悉不過～別於過往厚重、呆版的線條，這兩季在髮型的詮釋上更著重＂空氣感＂，不論是髮量的份量上減輕很多，日本髮型師還會善用塞耳後，去調整臉型與髮型間的完美比例！一點點視覺層次上的改變，就會使髮型更有型且耐看。

5. 高層次魚尾短髮

繼鎖骨剪中短髮在亞洲流行圈竄紅後，進化款魚尾短髮，也成了這兩季的熱門款！同樣強調於上澎下輕高層次的它，不僅很適合修飾臉型的上的高顴骨缺點，搭配上公主切瀏海，與分層塞耳後的造型小加分，都能讓髮型有著更多層次的變化感。

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