一田購物優惠日2022網購優惠低至24折　化妝品、護膚品激減$99起

一田購物優惠日2022將於5月25日至5月31日期間舉行，一如既往，一田eShop將率先於5月3日至5月22日開賣優惠產品。一田大減價期間，多款精選美妝護膚套裝激減低至24折，最平低至$99起入手化妝品、護膚品。以下就為大家精選了一田購物優惠日2022的抵買美妝優惠套裝，記得趁優惠入手掃平貨。



踏入夏天，防曬保養必不可少。一田特別搜羅了逾60款低至24折的美白防曬彩妝護膚套裝，當中Borghese強效礦物眼部滋養劑套裝減至24折，只需HK$99就可以入手。而其他必搶防曬優惠套裝就有HK$430的SOFINA ALBLANC 潤白美肌防曬套裝、4折後只需HK$660的SHISEIDO WHITE LUCENT 全效亮白控斑妝前底霜組合。

一田大減價期間，不少專櫃護膚品牌都有優惠。Estée Lauder皇牌產品小棕瓶精華、微精華等套裝減價後低至HK$930起。SHISEIDO紅妍肌活免疫再生精華及防曬等優惠套裝亦低至4折就可以買到。其他護膚優惠套裝還包括：CLINIQUE、Sulwhasoo等品牌，而1套30件的Belif女王保濕精華套裝減價後只售HK$680。

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除了護膚優惠套裝外，一田eShop亦有少量化妝品以優惠價發售，當中以底妝類為主。Estée Lauder持久水凝亮澤修護粉底套裝6折後由HK$830減至HK$495，足足便宜了HK$335。另外，COVERMARK粉底、底霜套裝，以及ANESSA粉底霜減價後由HK$178起就可以入手。