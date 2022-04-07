消費券優惠2022│豐澤推3大消費券優惠　過千件產品低至22折

【消費券優惠2022】相信不少人都會將政府的$10,000電子消費券用於購買電器上，豐澤抵得祭由 4 月 7 日起至 5 月 31 日期間舉行，推出3大消費券優惠，超過1,000件精選產品減價低至22折發售，另外更會派發高達$1,600的電子優惠券。以下《01女生》就為大家整合了5大豐澤消費券優惠，想買電器的女生記得留意。



4 月 7 日起至 5 月 31 日豐澤抵得祭期間，豐澤網店每3天上午10時都有不同的指定產品以1折限量發售，當中分別有AirPods Pro、脫毛機、洗面機等，就連最新的松嶺綠色iPhone 13 Pro亦由$8,499減至$849發售。

另外，豐澤門市及網店亦有精選超過 1,000 件生活產品低至 22 折發售。當中包括風筒、脫毛機、美容儀等美妝電器。另外，多功能煮食爐、廚師機、氣炸鍋等廚房電器亦有優惠。以下就為貪靚及愛下廚的女生精選了10件女生必入的抵買電器。

▼▼▼【按圖看】消費券優惠2022│精選豐澤減價電器▼▼▼

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豐澤全線門市及網店將向易賞錢會員派發多款電子優惠券，高達總值HK$1,600，購買以下 12 個類別的產品可享折上折優惠，最高可額外減 9 折。優惠券可於門市或網店使用，名額有限，先到先得，派完即止。

消費券優惠2022│豐澤派發高達$1,600的電子優惠券。（豐澤）

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）