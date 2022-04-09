消費券2022│全港各大消費券優惠攻略　必買電器、手袋推薦

【消費券2022】政府$10,000電子消費券已於4月7日派發，除了女生們忘於想著要如何使用外，不少商戶及商場都推出了一系列消費券優惠，包括：IKEA、豐澤、屈臣氏等。以下《01女生》就為大家整合了全港各大消費券優惠以及抵買推介，大家使用消費券前可以參考。



消費券2022│IKEA消費券優惠

IKEA宜家家居由4月7日起至4月25日就推出了限時消費券優惠，於IKEA門市式網店購物滿指定金額可獲HK$200折扣，yuu會員更可再獲$200電子折扣券。另外，IKEA亦推出了一系列新產品。

消費券2022│IKEA消費券優惠

消費券2022│豐澤消費券優惠

豐澤抵得祭由 4 月 7 日起至 5 月 31 日期間舉行，當中推出3大消費券優惠，超過1,000件精選產品減價低至22折發售，當中包括風筒、脫毛機、美容儀等美妝電器。另外，多功能煮食爐、廚師機、氣炸鍋等廚房電器亦有優惠。另外更會派發高達$1,600的電子優惠券。

消費券2022│豐澤消費券優惠

消費券2022│美妝消費券優惠

不少美妝品牌亦紛紛推出獨家的消費券優惠。以下《01女生》精選整理出不同的美妝、護膚品牌稍早推出的消費券購物優惠，例如Sephora、Laura Mercier、NARS等，讓大家能買到美妝的心頭又更划算。

消費券2022│美妝消費券優惠

消費券2022│屈臣氏消費券優惠

屈臣氏由 4 月 7 日起至 5 月 31 日期間推出一系列消費券優惠，當中使用指定消費券付款方式更可賺取高達HK$460獎賞。另外，買滿指定金額亦有高達HK$65即減優惠；而多款精選保健、美容、個人護理及抗疫產品亦有優惠價。

消費券2022│屈臣氏消費券優惠

消費券2022│商場消費券優惠

全港各大商場都推出不同的消費券優惠吸引市民消費，例如派發購物及餐飲現金券等。當中包括時代廣場、朗豪坊、以及新地、恒隆、信和集團旗下集團逾20個大型商場。

消費券2022│商場消費券優惠（時代廣場圖片）

消費券2022│名牌手袋推介

不少女生都會考慮趁政府派糖購物獎勵自己，而名牌手袋亦是很多人的選擇。《01女生》以下就為大家精選了10個$10000以下的名牌手袋推介，當中包括CELINE、LOEWE、DIOR等品牌，是買名牌手袋入門的好選擇。

消費券2022│名牌手袋推介（CELINE）

消費券2022│名牌首飾推薦

除了名牌手袋、銀包外，相信名牌首飾都是不少女生的消費目標。Chanel、Dior、Tiffany & Co.等品牌的首飾向來都深受女生歡迎，以下《01女生》就為大家精選了8款HK$5,000以下的首飾，當中包括耳環、手鏈、及頸鏈。

消費券2022│人氣電器推介

電器及電子產品都是不少女生使用電子消費券的購物目標之一。以下《01女生》就為大家精選了10大人氣電器及電子產品推介，包括iPhone、Dyson等，不少價錢都在$5,000以下。

消費券2022│人氣電器推介（Dyson）

消費券2022│箍牙療程

除了購物外，不少女生都會選擇將消費券投資在自己身上，部分或會選擇花費在箍牙療程上，改善牙齒外觀。以下就為大家整合了坊間的透明牙箍、傳統箍牙、及陶瓷牙箍的療程及價錢比較，想箍牙的女生可以留意。

消費券2022│箍牙療程

消費券2022│激光矯視

為了不需再佩戴眼鏡或隱形眼鏡，女生們都紛紛前往進行激光矯視。期待已久的消費券終於發放，不少矯視醫療中心都推出層出不窮的推廣優惠，今天《01女生》記者為大家尋找了4間矯視醫療中心，不但可使用消費券兼有額外優惠，想做激光矯視的女生們不妨留意一下以下的矯視醫療中心的優惠吧！