毛孔粗大看起來老10歲？5個方法從根源收細毛孔　謹記定期去角質

縮毛孔就跟美白一樣，是身在香港這種讓人油脂分泌過剩的熱帶氣候下，女孩一輩子的課題！尤其是一到夏天毛孔更是有兩倍放大的趨勢！而毛孔只要一大，就容易堆積髒汙、油脂，造成痘痘和粉刺源源不絕的產生，而且底妝還會一直卡粉。



很多女孩都會羡慕韓妞就像用了磨皮濾鏡般的光滑細膩的水煮蛋肌吧！下面貼心的小編就帶來了韓國皮膚科醫生從根本上縮毛孔的保養法。首先先來瞭解下導致毛孔堵塞和粗大的根本原因！

韓國皮膚科醫生指出「毛孔其實就是皮脂分泌的通路」，通路要順暢了，才不會讓毛孔變粗大。瞭解完毛孔變得粗大的原因，再來看看韓國皮膚科醫生如何從根本上縮毛孔吧！

韓國皮膚科醫生一共提出了5個方法，姐妹快拿紙筆抄低！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 使用Non-comedogenic（無致粉刺性）、Oil-free（無油）的產品

像是含有異丙烯酸酯、異丙烯八位酸脂、綿羊油、礦物質油、椰子油等成分都屬於comedogenic成份，含有這類成份的產品用多了會導致毛孔堵塞。

2. 早晚都要洗臉

早晚兩次洗臉有助於防止毛孔堵塞，更消除了毛孔堵塞的要因。但在洗臉時也得注意不要使用過熱的水，同時擦洗臉部時下手要輕柔，不要太大力，最好使用乾淨的卸妝棉擦乾淨。

3. 定期去角質

使用含有BHA（水楊酸）成分的清理產品可以去除黑頭、多餘油分，還可以維持毛孔的清潔。不過這類產品一周使用不可以超過兩次。

4. 使用Retinol（視黃醇也就是維A醇）、Retinyl Palmitate（棕櫚酸視黃酯，也就是維A酯）成分的產品改善皺紋。

使用含有這類成分的產品可以強化纖維質、防止產生角質、改善皮脂分泌，也就是可以改善毛孔粗大的問題。

但也要注意一點，因為Retinol成分具有光敏性，容易見光分解，白天使用的話，紫外線會促進其被氧化、破壞，會失去活性，失去功效，所以一定要在晚上使用。同時含有該成份的產品的使用濃度在0.1%-1%之間為最好，低於0.1%就會沒效果，而過高的濃度則會刺激皮膚導致炎症。

5. 一定要用防曬霜

用防曬產品不單單只是爲了防止曬黑，皮膚過度暴露在紫外線下容易導致皮膚老化，進而導致皮膚彈力損失，所以一定要做好基礎的防曬工作。

只要做好做滿以上5點，就能超有感的縮小毛孔，之後就不用再用毛孔修飾霜抹半天了啊～

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：毛孔大到裝水都有救！韓國皮膚科醫生公開從根本上縮毛孔的保養法~讓你素顏近看也毫無破綻】