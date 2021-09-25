MUJI無印良品6款亞麻單品　質地透氣抗菌舒適　職場穿也知性時尚

熱到崩潰的夏天一到，很多材質的衣服穿上身，真心熱到受不了，這時候，就不得不提到亞麻材質的衣服了。



亞麻材質的衣服不僅通風、穿起來舒適，而且亞麻還有抗菌、防腐的天然屬性，尤其是無印良品MUJI家的亞麻單品，更是身受不少時尚控喜愛，小編也選出5樣單品，讓你在家穿得輕鬆，也能直接穿上班！

喜歡簡約樸素穿衣風格的，以下6款 MUJI 亞麻單品，不論是單穿或混搭都很舒適好看，姐妹們千萬不要錯過~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女法國亞麻水洗立領洋裝

在家裡就是以輕鬆穿為主，這時候，就可以選擇這件亞麻水洗立領洋裝，天然的米黃色，經過水洗加工之後，觸感更加柔軟舒適，有時候，當你只穿一件小背心卻臨時要見人時，趕緊把洋裝當長版襯衫穿也ok。

女法國亞麻水洗無袖洋裝

一旦到了夏天就想穿無袖？MUJI的無袖洋裝穿起來真的非常清涼，因為小編我自己也有買，簡約的素面設計，也很可以做為「一衣多穿」的主要搭配裙子。

女有機亞麻水洗套衫

有著小小的法國袖，可以幫助修飾手臂線條的亞麻水洗套衫，低調的灰棕色，對於膚色偏黃的女生來說，就是一個顯白心機色，不會太過貼合在身上，穿起來還保有一定的通風感。

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女法國亞麻水洗長版衫

亞麻長版衫寬鬆輪廓，舒適自在，溫潤的色澤，就有股日系文青氣質，而且上方的小小V字，就具有修飾臉型的效果，不怕臉會腫一圈。

女有機亞麻水洗立領襯衫

清一色都是素色的衣服，難免會有點小平淡，而無印良品這款水洗立領襯衫，以象牙白、芥末黃的直紋，呈現出了知性好感。

女法國亞麻寬擺八分褲

在家中的褲子，很多女生也是偏好寬寬鬆鬆、不要有任何拘束感，而亞麻寬擺八分褲，它穿起來真心很舒服（沒錯，小編我也有買），可以在家穿、出門穿也不會有居家感，反而好看到不行。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】