MUJI護膚品夏日平價10大推介：媲美大牌功效 最平$32起！

【MUJI護膚品夏日平價推介】夏天又來臨，在太陽的猛烈攻擊下更要好好保養幼嫩的肌膚。在夏天使用護膚品時相信大家最怕的便是黏膩不乾爽，而日本妹子們大讚的MUJI護膚品非常適合夏日使用，CP值更是超高，價格低兼功效好，即看看以下10大MUJI護膚品推薦吧！



MUJI護膚品夏日平價推介｜敏感肌爽膚水 - 高保濕 $58/200毫升

MUJI爽膚水可以說是非常有名而且人氣極高，曾在日本社交平台上掀起一時熱話，更被譽為「國民爽膚水」。MUJI敏感肌爽膚水以日本深山的天然水製成，敏感膚質也適用。不少女生分享用後感皆表示膚質有比顯改善，而且能有效消退紅腫和暗瘡。$60有找便有200毫升，CP值極高！

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MUJI護膚品夏日平價推介｜敏感肌滋潤乳液 - 清爽 $88/400毫升

MUJI敏感肌滋潤乳液以天然植物成分配合低刺激性配方製成，而且無酒精、香料及色素等，敏感肌也同樣適用，使用後能明顯感受到肌膚變水潤，成為不少日本女生必回購的MUJI護膚品。另外，有日本網友曾分享以MUJI敏感肌滋潤乳液代替洗面奶使用，功效媲美貴價洗面奶，而且$88便有400毫升，一瓶已經可以用很久，完全不用省著用，小編家裡也長達備有一瓶！

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MUJI護膚品夏日平價推介｜導入精華液 $32/50毫升

MUJI導入精華液也非常愛日本女生喜愛，更常常被搶到斷貨！導入精華液於爽膚水前使用，5種天然植物精華不但有助調整肌膚狀態之外，還可以令之後使用的護膚成分更易滲透，還肌膚吸收得更好。比起一般導入精華液的價格，MUJI這款產品完全是白菜價。

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MUJI護膚品夏日平價推介｜保濕面膜 $88/30張

要說到CP高的保濕面膜，不得不提MUJI這款大包裝的保濕面膜，一包即承包你一個月甚至一個多月的用量。保濕面膜加入馬齒莧精華及具高保濕功效的成分，加上面膜紙柔軟貼服不紮膚，讓肌膚最大程度吸收精華，有助改善膚質回到健康有光澤的狀態。

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MUJI護膚品夏日平價推介｜溫和潔面啫喱 $68/200克

溫和潔面啫喱深受歡迎的原因是一物兩用，除了可當作日常潔面使用外，還有卸妝的功能，一般的粉底、眼妝及唇妝也能一併卸掉，然而眼線、睫毛液或是持妝功效較強的唇膏則未必能輕鬆卸掉。另外，溫和潔面啫喱非常溫和不傷皮膚，使用後會明顯感到肌膚變清爽，同時又不會太乾，不會出現肌膚繃緊的不適感。

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*以上產品大多設有不同容量選擇，可因應個人需求選擇合適的容量。