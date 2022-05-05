MUJI夏日護膚品必買清單　7款混合肌、痘痘肌人氣保養品$100有找

這幾日天氣越來越熱，氣溫升高迎面而來的就是肌膚出油、角質堆積狀況頻頻！而面對不穩定的氣溫，在保養上更得加強肌膚的清潔與保濕！到底夏天保養小資女該怎麼挑？



無印良品為混油、油痘肌女孩精選當家「夏日人氣保養」TOP 7清單！無論是惱人油光、粉刺又或者口罩引起的敏感缺水問題，從這裡挖寶絕不失誤。

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1. MUJI溫和卸妝潔面啫喱

春夏季節轉換時節，最需要的就是穩定肌膚的油水平衡！而清潔便是妳的首要功夫～第一款上榜的這款溫和卸妝潔面啫喱，別於一般的卸妝油、卸妝乳，質地更加清爽、不油膩，成分中也貼心地富含了杏桃汁、桃葉精華及玻尿酸鈉等多重保濕因子，讓妳卸除彩妝同時，不留黏膩感且能適度補水。

2. MUJI敏感肌潔面泡沫

混油肌膚最困擾的，就是過度清潔後而出現的「出油」問題！針對這點，在洗面乳的選擇上就得以溫柔做為原則～這款敏感肌潔面泡沫不光是針對敏感膚質打造，慕斯般的質地中還添加了葡萄柚籽精華，及具保濕功能的LIPIDURE®，清潔力度剛剛好，清爽無油且有很好的保濕效果，特別適合夏季使用呢！

3. MUJI溫和磨砂潔面乳

除了日常的清潔功夫不能馬虎，春夏出油旺盛，厚厚堆積的角質層也別忘了定期清理！別於市面上的去角質產品，這款溫和磨砂潔面乳，特別選用蜜桃核作為磨砂顆粒，並搭配金縷梅精華，讓妳在溫和去除老廢角質時，也能強化肌膚後續的吸收，一周使用一次保養效果更加乘。

4. MUJI平衡淨肌爽膚水 - 清爽

相較於無印良品當家暢銷王敏感肌爽膚水滑潤潤、高保濕的使用感受，這款平衡淨肌爽膚水正著重於輕盈、爽膚與調理油水平衡！在成份上選用了4種水果植物精華以及日本岩手縣釜石市水源，觸感輕如泉水、帶點淡淡柑橘香，更能有效補水、減少乾澀收斂毛孔、抑制油光。

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5. MUJI平衡淨肌保濕乳液

有了化妝水的打底，後續的鎖水潤澤怎麼能少！厚重乳霜絕對不是夏天的保養首選，害怕油膩的妳，可以試試這款清新保濕乳液！同樣以清爽、無油為主打的它，透過葡萄果實精華、奇異果精華等水果萃取滋潤配方的加持，讓其更加好吸收、作為保養最後一步驟也不殘留黏膩感受。

6. MUJI保濕面膜

夏天除了清潔，保濕也是首要課題！而面膜的選擇上，也別忘了以清爽為首要原則～這款當家熱賣好幾季的保濕面膜，不僅採用日本岩手縣釜石市水源製成，馬齒莧精華的添加以及親膚的面膜布，讓妳補水、紓壓之餘兩天敷一次也不怕肌膚悶膩起悶痘。

7. MUJI平衡淨肌全效啫喱

懶惰保養的女孩，又或者剛入門的男女，不妨從這款多合一的美容啫喱先入手！同樣採用日本岩手縣釜石市水源製成製成的它，更添加了葡萄果實精華、奇異果精華等水果精華，一瓶具備化妝水、乳液、精華液等多重功效，洗臉後只要用它就能解決所有基礎保養需求。

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