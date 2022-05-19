網購24S平台LOEWE手袋限時折扣低至5折　滿2500港元免運

【網購｜24S｜520禮物】將近520「網路情人節」，這天被譽為「告白日」。女生們愛追求儀式感，特別的日子都希望收到另一半的禮物。不過女生們亦可以買禮物氹自己開心，儘管沒有另一半同樣可以在特殊節日送禮物給自己慰勞一直以來努力工作的自己。今天《01女生》記者跟大家介紹一個屬於Louis Vuitton Moët Hennessy（LVMH）集團的網購平台24S，平台目前提供300多個品牌，包括LV、Dior、Celine、LOEWE、Bottega Veneta及Balenciaga等精品名牌，其平台近日都推出限時優惠低至5折，女生們不要放過這次優惠！



Louis Vuitton Moët Hennessy（LVMH）集團的網購平台24S，平台目前提供300多個品牌，包括LV、Dior、Celine、LOEWE、Bottega Veneta及Balenciaga等精品名牌。（24S官網）

24S平台為客人打造巴黎購物體驗，從頂級奢侈大牌到新銳設計師作品，更包括榮獲LVMH大獎的後起之秀。24S同時是 Louis Vuitton、Dior、Celine 和 Moynat 在全球範圍內的獨家網絡合作夥伴。平台提供一系列高端服務，例如可發往100多個國家的特快配送，紐約、倫敦或米蘭訂單24小時內送達，巴黎訂單則可當日送達。平台大部分精品名牌都推出折扣優惠，而LOEWE折扣相對上於其他品牌比較下較划算，以下為大家精選了幾款折扣高的LOEWE手袋，可供參考。

24S同時是 Louis Vuitton , Dior , Celine 和 Moynat 在全球範圍內的獨家網絡合作夥伴。（24S官網）

網購｜24S國際運費

現時平台滿HKD$2500即可享受免費配送，金額因應國家而異（澳洲除外），所有國家均可提供特快配送。退貨均為免費，設有上門取件。至於成為尊貴等級會員，無金額限制均可享受免費配送。歐盟以外國家週一至週五16:30前下單，下一個工作日可達。若在中午12:30之後下單且配送到歐盟以外國家，則需要額外1天的配送時間，更多詳情請瀏覽24S網頁。

網購｜24S LOEWE促銷手袋推介

網購LOEWE手袋推介 1. LOEWE Balloon Nano 手提包



LOEWE Paula's Ibiza 膠囊系列推出之際，褶皺真皮款 Balloon Nano 手提包彰顯 LOEWE 品牌技術與藝術傳承。

網購LOEWE 手袋推介｜LOEWE Balloon Nano 手提包 原價HKD$10,600；折扣價 HKD$7,420 （24S官網）

網購LOEWE 手袋推介 2. LOEWE Flamenco 納米包



LOEWE Flamenco 納米包選用細鏈肩帶設計，是皮具界一款不可多得的小珍寶，可單肩佩戴。 LOEWE 爲此款時尚必備單品。

網購LOEWE 手袋推介｜ LOEWE Flamenco 納米包 原價HKD$10,700；折扣價 HKD$7,490 （24S官網）

網購Loewe手袋推介 3. LOEWE Puzzle Nano 手提包



LOEWE 為您呈現此款令人難以抗拒的 Puzzle Nano 手袋，其採用西班牙品牌標誌性的精美造型設計。

網購LOEWE 手袋推介｜LOEWE Puzzle Nano 手提包 原價HKD$11,200；折扣價 HKD$7,840 （24S官網）

網購LOEWE 手袋推介 4. LOEWE Balloon 小號手提包



Balloon 小牛皮手提包彰顯 LOEWE品牌技術與藝術傳承，手袋,可調節肩帶, 抽繩滑動開合

網購LOEWE 手袋推介｜LOEWE Balloon 小號手提包 原價HKD$17,961；折扣價 HKD$10,776 （24S官網）

▼▼▼【按圖看】餘下5款LOEWE 促銷手袋推介：Hammock、Gate、Puzzle Edge▼▼▼

圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止，有開詳情請瀏覽24S網頁。