時代廣場優惠券｜消費換高達$14000優惠券　半價買美妝電子現金券

【時代廣場Coupon】銅鑼灣時代廣場(Times Square)的優惠券優惠一向大受歡迎,不少女生會於時代廣場消費後換領。時代廣場2022年5月16日起就推出了新一輪優惠券換領優惠,只要於商場消費滿指定金額即可換領高達HK$14,000優惠券。另外,更有美容品牌電子現金券半價優惠。以下《01女生》就為大家整理了最新2022銅鑼灣時代廣場優惠券優惠的最新換領方法及詳情。



時代廣場Coupon優惠│優惠券優惠

銅鑼灣時代廣場名店林立,Chanel、Celine、Dior等名牌都有設分店,不少女生都喜歡在時代廣場入手名牌手袋、銀包。時代廣場近日就推出了新一輪優惠券換領優惠,2022年5月16日至2022年7月17日期間,Happy Rewards會員凡在時代廣場商戶即日以電子消費每滿HK$1,500,即可換領HK$100購物優惠券乙張及HK$100美食優惠券乙張;即日以電子消費每滿HK$5,000,即可換領HK$500購物優惠券乙張。

而於逢星期四和星期日全日憑即日電子消費之單據,更可享雙倍優惠券獎賞,最高可換領高達HK$14,000優惠券。優惠券名額有限,先到先得,每人每日只可換領一次,換完即止。

時代廣場Coupon優惠│2022銅鑼灣時代廣場優惠券優惠換領高達$14,000優惠券(羅君豪攝)

時代廣場Coupon優惠詳情

換領優惠券地點:五樓換領專櫃

換領優惠券時間: 中午12時至晚上10時

購物優惠券有效日期:2022年7月27日

美食優惠券有效日期:2022年8月3日



時代廣場Coupon優惠│美容品牌電子現金券半價

另外,時代廣場亦新推出美容品牌電子現金券半價優惠。Happy Rewards會員可於5月16日起,在eShop以半價購買超過20間商戶的$100電子現金券,當中包括:Clinique、Sabon、Sulwahsoo、M.A.C.等品牌。顧客能在推廣期內,盡情選購接近100個國際美容及化妝品牌產品!而此電子現金券更可與商戶的折扣同時使用,相當於折上折優惠。

時代廣場Coupon優惠│時代廣場新推出美容品牌電子現金券半價優惠(時代廣場)

時代廣場Coupon│優惠品牌:

3CE Stylenanda、Origins、 AMOREPACIFIC 、Panier Des Sens、Benefit Cosmetics 、Rituals 、 Clinique 、Sabon、Facesss、Sisley Paris 、Jurlique、Sulwahsoo、Lane Crawford、The Body Shop、M.A.C.、 Treasure Chest、Make Up For Ever 、 VIA IL、COLPO 、Miller Harris 、Woke Up Like This 、mTm labo

發售日期:2022年5月16日

發售時間:早上11時

發售網址:https://eshop.timessquare.com.hk/



時代廣場Coupon優惠│換領Tyson Yoshi設計限量版水樽

時代廣場與人氣本地獨立歌手Tyson Yoshi合作,推出限量版Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World」Water Bottle,隨指定消費免費換領。禮品換領禮遇分兩期舉行,於2022年5月16日至5月31日,以及6月1日至6月14日期間,顧客凡於即日以電子消費滿指定金額,即可分別免費換領H2O 深層卸妝潔膚水 500ml (價值HK$228)乙支,以及Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World A5 Water Bottle」乙個,數量有限,換完即止。

時代廣場Coupon優惠詳情

5月16日-5月31日

消費金額:即日以電子消費滿HK$1,500

(最多可累積三張於不同商戶之單據,其中一張須為指定美容商戶之單據)

免費換領獎品:H2O 深層卸妝潔膚水 500ml (價值HK$228)乙支



時代廣場Coupon優惠詳情

6月1日-6月14日

消費金額:即日以電子消費滿HK$1,500

(最多可累積三張於不同商戶之單據,其中一張須為HK$100或以上於指定美容商戶消費之單據)

免費換領獎品:Times Square x Tyson Yoshi 「My Beauty World A5 Water Bottle」乙個