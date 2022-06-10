日本@cosme2022上半年美容大賞 Fancl人氣卸妝油同奪洗面組別第1

護膚｜日本@Cosme的美妝、護膚排行榜，向來都是女生入手新護膚好物的參考指南，皆因能上榜的美容都是備受用家好評與推薦。適逄2022年上半年度「日本@Cosme綜合大賞10大排名」終於出爐，剛巧在第2期消費券派發前，讓女生們精選一些公認好評的美妝好物，輕鬆避免入手「雷品」的機會。



日本@Cosme除會公布各個不同類型化妝品、護膚藥妝品的頭十位進榜名單外，更會分別從上千款的產品中，選中10件成為「綜合大賞」（Grand Prizes）。(3ce_official@IG)

被譽為「美妝界奧斯卡」的日本@Cosme每半年，便會在網站公布用家票選和評分選出的藥妝、護膚好物，所以有份進榜的護膚品都是用家真心推薦的好物，而日本@Cosme除會公布各個不同類型化妝品、護膚藥妝品的頭十位進榜名單外，更會分別從上千款的產品中，選中10件成為「綜合大賞」（Grand Prizes）。

護膚｜被譽為「美妝界奧斯卡」的日本@Cosme每半年，便會在網站公布用家票選和評分選出的藥妝、護膚好物，所以有份進榜的護膚品都是用家真心推薦的好物。(COSME)

2022年上半年度@Cosme綜合大賞是總結2022年11月1日至2022年4月30日期間，從會員評論及共86,330件新產品脫穎而出的10大排名，所以「綜合大獎」（Grand Prizes）上榜的10件產品，是最受關注。

今年度的綜合大賞亦有不少開架品牌有份上榜，包括：第10位的平民牌LA ROCHE-POSAY的每日高效提亮防曬霜 (清爽)，售HK$199，被評為上臉後有感清爽不油膩，質地透薄，不但有防曬效果更有輕微的調色功能，對於屬黃皮肌的女生來說，絕對是值得入手的防曬霜，而且只用普遍的洗面奶便可以輕鬆卸除，不用再額外使用卸妝油，相當方便。

護膚｜第8位的韓國ROMAND Han All Fix Mascara 自然捲翹睫毛膏，售價HK$69，使用後可長期令眼睫毛如太陽花般向上捲翹，最重要是可保持眼下潔淨。(aoi_funayama@IG)

第8位的韓國ROMAND Han All Fix Mascara 自然捲翹睫毛膏，售價HK$69，使用後可長期令眼睫毛如太陽花般向上捲翹，最重要是可保持眼下潔淨，就算夏天使用也不脫妝、不暈染，真是擁有很強的防水和防汗的功效；第3位Addiction The Blush Nuancer 睛空高光胭脂，售價HK$215，胭脂含有細微的閃熠珠光，可同時作為提亮使用，而疊加塗抹於最外層，更可輕鬆調節臉頰光澤，讓人看起來顯得蘋果肌更為飽滿，加上粉質細緻，上臉後妝感真是很透薄。

▼▼▼【按圖看】日本@Cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2021上半年10大名單，進榜產品包括不少的開架品牌之一，其他上榜產品包括唇膏、卸妝油、精華亦有，奪得榜首的更同獲得上半度洗面部門賞第一位，只HK$118便買到？▼▼▼

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