粉底｜韓國Olive Young推10大防油氣墊粉底 平民牌被讚爆水粉底？

氣墊粉底｜氣墊粉底結合粉餅服貼與粉底液保濕的優點，而成分優良的氣墊粉底更可取代防曬隔離或妝前乳等。隨著疫情放緩令聚會變多，變相令除口罩的機會亦變多，不想露面時出時溶妝的尷尬情況，入手一款好用的氣墊粉底便相當重要。韓國美妝網站OLIVE YOUNG綜合出「10大熱賣氣墊粉底產品」名單，有份上榜的不少是平民品牌，最平只約HK$131便買到？



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氣墊粉底｜氣墊粉底結合粉餅服貼與粉底液保濕的優點，而成分優良的氣墊粉底更可取代防曬隔離或妝前乳等。(laneige_kr@IG)

氣墊粉底不論從開架到專櫃品牌都是有推出的產品，並且就著季節、油性肌、乾燥肌和敏感肌等不同膚質設計出相應的產品。加上氣墊粉底尺寸細少容易攜帶外出補妝，使用時更完全不用沾手很衛生，有些高度遮瑕力的氣墊粉底，更能讓女生在短時間快速完成底妝或補，所以深受用家歡迎。市面上從各大美妝品牌推出各式各樣的氣墊粉餅，究竟哪一款最好用、性價比高又是很值得入手？

早前美妝網站OLIVE YOUNG綜合韓國女生推薦的出「10大熱賣底妝產品」，當中包括不少韓國小眾開架品牌的氣墊粉底。

氣墊粉底｜第10位：JUNG SAEM MOOL超持久光感裸膚氣墊粉餅｜售價：約HK$360

氣墊粉底｜第10位：JUNG SAEM MOOL超持久光感裸膚氣墊粉餅｜售價：約HK$360 (jsmbeauty_@IG)

排第10位的JUNG SAEM MOOL 超持久光感裸膚氣墊粉餅，售約HK$360，由韓國著明的化妝師鄭瑄茉所創作的品牌，這款粉餅是韓國美妝榜「常膀軍」，不少用家使用後大讚妝感如水亮美肌又貼服，持妝半天後也沒有氧化的問題。

氣墊粉底｜第9位：AGE 20's 「爆水粉餅」光感精華遮瑕氣墊粉底｜售價：約HK$224

第9位：AGE 20's 「爆水粉餅」光感精華遮瑕氣墊粉底｜售價：約HK$224(age20s_official@IG)

氣墊粉底｜第9位：AGE 20's 「爆水粉餅」光感精華遮瑕氣墊粉底｜售價：約HK$224

另外，被韓妹譽為「爆水粉餅」的AGE 20's是近來在當地大熱的美妝品牌。AGE 20's推出的光感精華遮瑕氣墊粉底，售價約HK$224。含有多種保濕成分，所以上臉後呈現皮膚相當的潤澤度，而遮瑕度可透過堆疊去增加，多層疊加後也無出現卡粉的問題。重點這款氣墊粉底不少用家表示有不錯的毛孔修飾度，用後有如濾鏡般的磨皮效果。

氣墊粉底｜第8位：THE LAB by blanc doux 純素玻尿酸保濕氣墊｜售價：約HK$211 (thelabbyblancdoux@IG)

氣墊粉底｜第8位：THE LAB by blanc doux 純素玻尿酸保濕氣墊｜售價：約HK$211

出名保濕又能護膚的品牌THE LAB by blanc doux是韓國的小眾品牌，多款的化妝與護膚品包裝都相當吸睛又帶文青，品牌推出的純素玻尿酸保濕氣墊採用純素配方，含玻尿酸等保濕成分，質地輕盈沒有粉感，上臉即能打造如雞蛋般的白滑肌。

▼▼▼【按圖看】OLIVE YOUNG綜合出「10大熱賣底妝產品」，看一看餘下頭7位的人氣氣墊粉底排名名單吧！▼▼▼