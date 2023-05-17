美白精華推薦｜實測8款$300內高CP值好用精華 $159平價媲美專櫃

美白精華推薦2023｜美白精華有助抑制黑色素生成以及去斑淡斑，預防色斑出現，更能防止肌膚過早老化。市面上美白精華多增加不同成分達至保濕兼美白效果，但哪一款美白精華才性價比最高？可以真正做到去斑淡斑？美白效果又很明顯？水中銀（國際）生物科技有限公司曾測試市面上26款暢銷的美白精華，結果發現有14款美白精華美白效果顯著之餘，能夠去斑淡斑，成分親膚又無化學毒素，當中8款的美白精華僅售HK$300以下，而有興趣在夏天美白皮膚的女生，不妨參考以下的美白名單。



精華｜美白精華有助抑制黑色素生成，預防色斑出現外，更能防止肌膚過早老化。(ahc.official@IG)

美白精華推薦2023｜水中銀推薦8大$300以下高分美白精華

美白精華屬功能性的護膚品，有抑制黑色素，減淡色斑與雀斑的等功效，不少女生在夏天尤其愛在晚間護膚時用美白精華。早前水中銀（國際）生物科技有限公司從人護膚品專櫃、萬寧、屈臣氏和網上平台等，選購出26款人氣美白精華進行評測，結果發現售價最貴的專櫃產品與最便宜的開架美白精華的價格相差逾12倍。

實測結果亦發現，當中20款美白精華被評為綠魚（代表品質卓越）；4款美白精華為黃魚（代表品質合格），2個樣本為紅魚（代表有待改善）。水中銀從20款被評為品質卓越的美白精華中，精選推薦出14款安全而且功效顯著的美白精華，當中有8款的美白精華僅售HK$300以下，包括：平民牌HADA LABO肌研白潤浸透美白精華素，售價HK$189；NIVEA推出的細胞激活7天濃縮精華液28天裝，售價僅HK$159等，其評測結果得出可媲美專櫃品牌雪花秀與SHISEIDO的美白精華效果。

美白精華推薦2023｜1. L'OREAL PARIS 活力緊緻光學嫩膚活肌修護精華 (抗皺緊緻) HK$245／30ml

L'OREAL PARIS的活力緊緻光學嫩膚活肌修護精華，針對細紋、毛孔粗大的皮膚，對抗肌膚老化問題，活力緊緻光學嫩膚系列，蘊含皇牌成分 PRO-XYLANE 及其他活性成分。而且實驗證明，連續使用精華及面霜組合12星期，效果媲美3次彩光療程，讓肌膚回復嫩滑和有效淡紋。

購買方法：屈臣氏網店

美白精華推薦2023｜1. L'OREAL PARIS 活力緊緻光學嫩膚活肌修護精華 (抗皺緊緻) HK$245／30ml（L'OREAL PARIS ）

美白精華推薦2023｜2. HADA LABO肌研 白潤浸透美白精華素 HK$189／30ml

肌研的白潤浸透美白精華素，含高渗透性維他命C，能抑制及淡化黑色素，及效抑制黑色素，有效淡化及減少色斑，改善暗黃及暗啞等不均膚色。同時蘊含雙重透明質酸，層層滲透肌膚底層，持續為肌膚鎖水補水，時刻保持水潤嫩滑。產品不含香料、色素、酒精及礦物油，弱酸性及低刺激性，減低對肌膚負擔。

購買方法：屈臣氏網店

美白精華推薦2023｜2. HADA LABO肌研 白潤浸透美白精華素 HK$189／30ml（HADA LABO）

美白精華推薦2023｜3. OLAY 高效透白光塑淡斑精華 HK$274.9／30ml

OLAY的高效透白光塑淡斑精華，蘊含革糖素Glycoxyl™及5%黃金濃度B3，可從從肌底淨化暗啞黃氣，擊退色斑，徹底美白肌膚。產品採用3重肌底抗糖，抵禦糖分侵飩肌膚、保護膠原蛋白不被糖化及加速代謝肌膚糖化物，保持肌膚年輕嫩滑。

購買方法：屈臣氏網店

美白精華推薦2023｜3. OLAY 高效透白光塑淡斑精華 HK$274.9／30ml（OLAY）

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