日本@cosme評選10大最好用洗頭水 附2022年度3大好評洗頭水名單！

洗頭水｜日本@cosme 2022年上半年的美容大賞近日終於釋出，除公布綜合大賞10大排名外，@cosme還會綜合出用家評分與實際的使用心得，公布頭髮護理產品中的10大名單，所以名單甚具參考性，而愛發掘好用洗頭水或護髮用品的女生們，不妨參考以下的「@cosme日本妹10大最愛洗頭水」的榜單吧！



>>>日本@cosme綜合大賞10大排名<<<

日本@cosme 2022洗頭水｜女生們經常染髮、反覆挾髮與吹頭，會對頭髮造成不同程度傷害，令頭髮變得脆弱易折斷，所以選擇好用的洗頭水顯得更為重要，因有助加強保護及修補髮質。(xeesoxee@IG)

女生們經常染髮、反覆挾髮與吹頭，會對頭髮造成不同程度傷害，令頭髮變得脆弱易折斷，所以選擇好用的洗頭水顯得更為重要，因有助加強保護及修補髮質。是次日本@cosme的美妝排行榜除了公布獲得@cosme綜合大獎（Grand Prizes）的10件藥妝產品外，更會分別釋出各項藥妝品的「部門賞」頭3甲名單，《01女生》便為大家綜合出@cosme 2022年上半年「3大洗頭水與護髮素」排名，供大家入手前參考。

洗頭水｜日本@cosme 2022年上半年洗頭水部門賞3大排名

對於留有長髮的女生來說，髮尾通常比較粗糙，甚至出現開叉與毛躁打結問題，最嚴重時更會出現脫髮等情況。日本@cosme 2022年上半年洗頭水部門賞公開的頭3甲位置，不少是小眾開架品牌，相當也值得想試好用藥妝品的女生去參考。

日本@cosme 2022洗頭水｜第3位是The Public Organic Super Shiny精油洗髮水 (品牌圖片)

第3位是The Public Organic Super Shiny精油洗髮水，只HK$122便買到一枝，含有佛手柑精油與細膩溫柔的玉蘭精油，有出色的養髮效果，持續使用一星期後，頭髮變得柔順不易打結外，更改善夏天頭髮易扁塌的問題；

日本@cosme 2022洗頭水｜第2位是Je l'aime Thalasso Repair Repair Essence，售價約HK$118便買到一枝。(呂牌圖片)

第2位是Je l'aime Thalasso Repair Repair Essence，售價約HK$118便買到一枝，使用時感到自然水潤，不乾澀之餘，只需要很少的用量，便能擠出綿密細緻的泡沫，用後頭皮感到被滋潤，保濕度不錯，秀髮吹後亦十分服貼；

日本@cosme 2022洗頭水｜第１位是& Honey Creamy EX 損傷修復洗髮水 1.0洗頭水，售約HK$155。(品牌圖片)

第１位是& Honey Creamy EX 損傷修復洗髮水 1.0洗頭水，售約HK$155，不少用家表示這款洗頭水在使用後，即感到頭髮受傷髮絲被修護，頭髮光澤不毛燥效果持久，如燙傷髮質持續用1週，變光澤有彈性，更被讚賞是頭髮界的「修復補品」。

日本@cosme洗頭水10大人氣排名

另外，由於洗頭水與護膚品、化妝品與和身體護理用品一樣會經常推陳出新，所以日本@cosme會每半年度公開一次美容大賞、部門賞外，還是會定期推出「日本@cosme洗頭水10大人氣排行」，而入圍的洗頭產品亦是備受日本女生喜歡，有興趣的女生也可以因應個人的頭髮需要而去挑選適合自己髮質的洗頭水。

▼▼▼【按圖看】日本@cosme洗頭水10大人氣排名 ▼▼▼

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日本@Cosme 2022年上半年的美容大賞是 Q&A