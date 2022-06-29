43歲林嘉欣入行廿多年容顔不變被封「不老女神」　親授4防腐秘招

【林嘉欣｜保養法】最近品牌Gucci舉辦了時尚活動並邀請了不少影帝及影后人馬擔任嘉賓參與，當中有天王郭富城、謝霆鋒、林嘉欣、麥浚龍和倪晨曦，更有久未露面的影后張曼玉，讓不少人感到驚喜，她化身DJ現場打碟令全場氣氛嗨翻。一眾嘉賓都是昔日男神、女神，因當晚重遇很多好友感到猶如重回當年，他們都在個人社交平台開心發文，而「不老女神」林嘉欣亦化身小粉絲與張曼玉合照，十分可愛。



>>>林嘉欣童年照擁甜美的笑眼與酒窩<<<

林嘉欣｜日前出席時尚活動時跟偶像張曼玉相遇，林嘉欣不禁化身成小粉絲。（IG@karenalamkayan）

現年43歲的林嘉欣入行20多年憑著出色演技先後獲得最佳新演員、最佳女配角與最佳女主角三個獎項，備受肯定事業再上一層樓。日前出席時尚活動時跟偶像張曼玉相遇更不禁化身成為小粉絲，林嘉欣更興奮到在個人社交平台上發文：「拍電影20多年以來，第一次遇見Maggie…她一到Gucci的店裏，我忍不住說，『Maggie，我好愛你！哦，我叫林嘉欣呀！』」林嘉欣除了演技外，可愛十足的性格及擁有一張童顏讓她大受觀眾喜愛，今天《01女生》跟大家分享「不老女神」林嘉欣抗老保養秘密吧！

43歲林嘉欣抗老保養秘密：

林嘉欣保養法｜1. 天然地去角質



43歲的林嘉欣入行20多年憑著出色演技先後獲得最佳新演員、最佳女配角與最佳女主角三個獎項。（IG@karenalamkayan）

初期林嘉欣是以歌手出道，其後再轉戰戲劇。一步一步的努力成為眾人心目中的實力派女神，而且自出道至今美貌依舊。林嘉欣曾分享過自己的日常保養法，她表示自己十分注重清潔，揀選護膚品方面都會以天然、簡單配方為主，甚至去角質產品都是親手製作。她會使用橄欖油加上少量砂糖即可，不但天然對皮膚亦毫無負擔。

林嘉欣保養法｜2. 「這東西」養成小顏



林嘉欣保養法｜「這東西」養成小顏（IG@karenalamkayan）

相信不少女生都追求小顏，經常尋找不同小顏按摩法，林嘉欣都一樣。除了每天堅持護膚，對於市面的面膜不放心，林嘉欣連面膜都是自家製的。首先她會先把三包柑橘茶包用溫水浸泡，再使用其揮發的蒸氣蒸臉，其後再會使用柑橘茶再配上濕敷。林嘉欣表示這個方法不但有效地去水腫，而且可安全鎮定皮膚。

林嘉欣保養法｜3. 飲用養生茶去水腫



林嘉欣保養法｜林嘉欣飲用養生茶去水腫（IG@karenalamkayan）

雖則林嘉欣臉上毫無歲月的痕跡，但她表示自己是易水腫體質。過去曾被鄭伊健笑她為「肥欣」，因此林嘉欣除了注重護膚外，她在身材維持方面亦下了不少功夫。在夏天時她會飲用粟米鬚、薏米及蜜棗作為消暑茶。若果出席活動前，她更會強迫自己維持低鹽飲食7天，減低出現水腫的機會。

林嘉欣保養法｜4. 瘦身健康餐單



林嘉欣保養法｜林嘉欣會製作以純素的新豬肉炒蛋和牛油果三文治。（IG@karenalamkayan）

另外，林嘉欣公開了獨門的瘦身健康餐單，早午晚三餐都不捱餓，健康有效地成功瘦身。林嘉欣為了家人開始戒肉茹素，讓一家人都能夠進食得更健康。她不時都在社交平台分享自家製的美食。在早餐時，她會製作以純素的新豬肉炒蛋和牛油果三文治，好吃又健康。

林嘉欣保養法｜林嘉欣同樣使用純素的新豬肉，再配上炒飯、麵食等等。（IG@karenalamkayan）

午餐時段，她同樣使用純素的新豬肉，再配上炒飯、麵食等等，如雪菜「肉」絲湯米、韓式泡菜炒飯。單單運用新豬肉製作出異國料理，進行適當調味及簡單配料，把看似不好吃的素食變得美味又對健康零負擔。

林嘉欣保養法｜林嘉欣把素食做出五星餐廳般的水準。（IG@karenalamkayan）

晚餐相比早餐及午餐更豐富，以素食做出五星餐廳般的水準。在林嘉欣的社交平台不時會看到鹹蛋炒苦瓜，素食版的意大利菜，真的是早午晚三餐都不怕捱餓，看得出林嘉欣絕對是入得廚房出得廳堂，同樣是素食主義者的女生把餐單一一記下來吧！

【林嘉欣 Q&A】