女神陳法拉近年來長居美國，雖然少有於幕前露面，不過仍積極於IG更新近況。近日她分享了一張童年照，再度成為網民焦點。

陳法拉被網民稱讚「由細靚到大」。（IG＠falachenfala）

陳法拉日前分享了一張攝於12，13歲時的照片，童年時的她清秀可人，輪廓與現在分別不大，被網民稱讚「由細靚到大」。她於2005年參加國際華裔小姐競選奪得亞軍入行，先後參演《溏心風暴》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《衝上雲霄II》等劇集，甜美的外貌極具觀眾緣。不過，2013年，她與TVB約滿後不再續約，2014年到美國修讀碩士學位後，香港觀眾只能透過她的社交平台了解近況。

按圖看陳法拉長居外國的近照：

雖然她於香港的曝光率較低，但網民仍非常關心她的一舉一動。陳法拉於事業如日方中之際毅然赴美進修，追求自己理想的生活與愛情。與前夫薛世恆離婚後，她意外認識了第二任丈夫Emmanuel Straschnov，兩人生活得充實又幸福。38歲的她凍齡有道，樣貌與童年照無異，加上得天獨厚的纖幼身形，難怪網民留言「上天未免太偏心你了」。

林嘉欣從小便擁有甜美的笑眼與酒窩

林嘉欣從小便擁有甜美的笑眼與酒窩（IG＠karenalamkayan）

眾多女神中，林嘉欣的甜美氣質無人能敵，一對彎彎笑眼與深邃的酒窩，輕輕一笑已令人難以忘懷。她曾經於社交平台上分享自己的童年照，雖然當時頂着一頭短髮，淺淺的微笑卻散發着優雅的氣息。林嘉欣愛笑，因為她認為「微笑是您可以穿戴身上最美麗的物品。」如花笑靨令每位觀眾如沐春風。

她於2010年與導演袁劍偉結婚並誕下女兒，決定暫別娛樂圈，復出後家庭仍然是她的生活重心。她於近作《掃毒2 天地對決》中的演出令人驚喜，41歲的她完全不像是兩子之母，凍齡有道獲網民大讚。

按圖看兩子之母林嘉欣的近照：

佘詩曼童年可愛Baby fat

佘詩曼童年的深邃雙眼皮與現在一模一樣，果然是無添加女神。（IG＠charmaine_sheh）

佘詩曼近年主力於內地發展，2018年參演大陸電視劇《延禧攻略》而在內地名氣急升。45歲的她仍然保養得宜，經常於社交媒體大方分享素顏照，臉上不見細紋。反而她接受網紅邀請進行抖音直播時，使用濾鏡後即變「蛇精臉」，不少網友都稱讚她是天然女神。

她曾於IG上分享童年舊照，相片中她穿上紅色娃娃裙，梳着整齊的瀏海，一雙圓大眼睛和充滿Baby fat的圓臉非常可愛，深邃的雙眼皮與現在一模一樣，果然是無添加女神。

按圖看無添加女神佘詩曼的近照：

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