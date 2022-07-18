消委會│逾半護膚品網店欠成分列表　點名1網店標價比官方貴21%

【消委會報告】受疫情影響近件不少女生都會選擇網購，不過網購時稍有不慎就很容易趺入網購陷阱。消委會最新發表報告，發現超過一半的護膚品網店欠缺標明成分列表、使用方法或有效期，女生在選購時或會因為資訊不足而買錯不適合自己的護膚品。另外，消委會又提供了網購護膚品的4大注意貼士供消費者參考。



消委會於今年 5 月至 6 月期間，分別檢視了 46 個護膚品品牌的本地官方網店、12 個本地和海外的綜合性護膚品購物網，當中，涵蓋近 240 款熱賣爽膚水、潔面乳、精華、面霜、眼部護理和面膜等產品。調查後消委會發現逾半網店均沒有提供所有調查樣本的詳細成分列表，有網店只說明產品的重要或有效成分，或只列明不含某些成分，惟列出的成分資料有欠詳盡。

消委會│逾半護膚品網店欠成分列表（消委會）

對女生來說，知道護膚品的成分能有助選購適合自己膚質的護膚品，對油肌、敏感肌的女生特別重要，若不慎選錯產品有機會後令問題惡化，甚至衍生其他皮膚問題。而調查結果卻顯示，官方網店中超過 2 成（10 個品牌）完全沒有說明各調查樣本的適用膚質；而綜合購物網中，亦只有 1 個網站有逐一說明各調查樣本的適用膚質。不過，消委會亦點名讚揚10個官方網店有提供清晰及詳盡的成分列表和資料，包括：Aesop、Caudalie、CHANTECAILLE、Clé de peau BEAUTE、Dermalogica、GUERLAIN、john masters organics、lavera、Malin+Goetz及Sisley。

消委會│官方網店中超過 2 成（10 個品牌）完全沒有說明各調查樣本的適用膚質；而綜合購物網中，亦只有 1 個網站有逐一說明各調查樣本的適用膚質（消委會）

部分產品包裝具有曬傷警示，說明產品含α羥基酸（alpha hydroxy acid，簡稱 AHA）成分，或會增加用家曬傷的機會，用家使用後需使用防曬產品，並減少曝曬。不過，發售產品的官方網店，以及 3 間有供應該產品的綜合購物網均沒有在其網頁上提出有關警示，消委會促請相關網店在網頁上及產品包裝上詳細列出產品的使用方法和注意事項，確保消費者能正確及安全使用。

消委會│產品含α羥基酸（alpha hydroxy acid，簡稱 AHA）成分，或會增加用家曬傷的機會（gettyimages）

另外，消委會亦接獲不少消費者投訴，網購回來的產品保質期過短，甚或已經過期。在今次調查中，僅有 1 個綜合購物網有列明個別產品的有效期，其餘網店均沒有提供相關資料。亦有綜合購物網指，由於部分貨品有不同版本，或者新舊包裝，故此會隨機發貨。消委會提醒消費者，在購買前應考慮自身需要和會否囤積大量存貨，以及是否接受有機會購買到舊版本、舊包裝或沒有包裝的產品。

消委會│大部分網店沒有列明個別產品的有效期（gettyimages）

不少女生都會以為在綜合購物網購買護膚品會較官方網店便宜，但在消委會的調查中就發現，有4 至 5 款調查樣本的售價較官方網店高，差距最高是ORIGINS的一款亮采精華，精華於綜合購物網ZALORA標示售價$520，而相關品牌官方網店的標價為$430，價格差距接近 21%。消委會提醒女生在網購時應宜貨比三家，於不同網店「格價」後再下單。

消委會│ZALORA標價貴官方21%（ZALORA）

就今次的網購護膚品調查，消委會就提供了以下4大網購護膚品的注意貼士供消費者參考：

1. 皮膚較易出現問題的消費者，應避免在未清楚產品詳細成分的情況下選購未曾用過的護膚品。建議可考慮購買產品的試用裝，確保合用，才購買容量較大的產品。

2. 綜合購物網較適合對心儀護膚品已有認識，甚至曾經使用相關產品的消費者，萬一購買的產品有異常也能及時察覺。

3. 綜合購物網供應的貨品、版本、包裝或批次可能有所不同，選購時應留意。

4. 收到貨品後，消費者應馬上檢視包裝是否完好和所列的成分資料，確保沒有會令自己過敏的成分。如發現產品含有致敏成分，產品即將到期、甚或已經過期，應聯繫相關產品供應商，商討換貨或退款的安排。

