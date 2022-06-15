消委會｜床單都含致癌物？15款床單床褥測試：長期不換易滋生塵蟎

【消委會床單｜消委會床褥】飽受皮膚困擾的女生，除了經常聽到皮膚醫生或中醫的建議需要「外敷內服」才能有效地讓皮膚回復最佳狀況，但不少女生都會忘掉常更換床單及床褥的習慣。其實床單及床褥都是導致皮膚久久不能好起來的元兇。今天消委會公開有關床單和床褥保護套的報告，當中測試市面上15款床單和床褥保護，發現有幾款的床單和床褥保護套都不符合安全標準。另外，消委會亦建議了選購和及使用床單時的注意事項，一同來看看報告結果吧！



消委會床單｜當中測試市面上15款床單和床褥保護，發現有幾款的床單和床褥保護套都不符合安全標準。（消委會）

消委會床單｜15款床單和床褥保護套測試結果

消委會在市面上抽查了15款床單和床褥保護套，市面上有不少的床單和床褥保護套都均標自己具「抗菌」及「防蟎」功能，而是次測試主要樣本的抗菌和防蟎效能、有害化學物質的含量（偶氮染料和游離甲醛）、耐用程度（洗濯後外觀、尺寸等的改變），以及樣本的纖維成分和針數。由於香港天氣相對潮濕，容易讓床褥和及床單存有濕氣，滋生細菌及塵蟎的溫床，不但影響衞生，更有機會令人產生過敏反應。消委會床單和床褥保護套測試結果發現，15款中只有2款有效抑制金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌；另外2款只能有效抑制金黃葡萄球菌的生長，其餘5款只有輕微效能，在抗菌的整體表現不算太理想。

消委會｜整體表現相對更差（《守護者K2》劇照）

另外，消委會床單和床褥保護套測試報告亦指出，部分床單及床褥保護套上的染色和印花，染料情況下會分解20多種不同的致癌物芳香胺，因此被歐盟禁用。消委會報告顯示，其中1款床單和床褥保護套布料上的不同印花部分，驗出不同含量的致癌物芳香胺3,3'-二氯聯苯胺，但未有超出歐盟標準。另外1款則驗出游離甲醛，雖則符合歐盟要求，但對甲醛有過敏反應的人士需留意。

▼▼▼【按圖看】消委會｜床單床褥測試報告：15款消委會評分公開，過千元名牌床單在整體總評分表現不敵$59元床單？抗菌表現整體評分不理想！▼▼▼

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消委會床單｜提醒選購床單和床褥保護套注意事項

消委會提醒各大消費者，在選購床單和床褥保護套時，大家可按照床單的護理標籤的指示清洗；每一至兩星期清洗一次床單、枕套等床具，有助殺滅床具上的塵蟎及排泄物，而且可以天天清除枕頭套上的皮屑。此外，可使用殺塵蟎專用的洗衣液，把清洗好的枕頭、被鋪或床單放置於室外晾曬。最後，在床上盡量不要放置毛公仔或厚重的窗簾布和長毛的地氈，同樣有助減少滋生塵蟎。