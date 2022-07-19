旺角BEAUTY AVENUE限時大減價　化妝品及護膚品套裝低至4折

BEAUTY AVENUE減價｜踏入年中，各大品牌都開始了年中夏日大減價，最新加入減價戰團的就有BEAUTY AVENUE。位於旺角的美妝店BEAUTY AVENUE由7月8日至7月31日舉行Summer Fiesta夏日大減價，減價期間多款化妝品及護膚品套裝以低至4折的優惠價發售，品牌包括：FRESH、CLARINS、SHU UEMURA、Estée Lauder等。另外，購物滿指定金額更會送高達$680的美妝禮品。



BEAUTY AVENUE的Summer Fiesta優惠最吸引的便是低至4折的限量化妝品及護膚品套裝。折扣力度最強之選有SHISEIDO的皇牌ULTIMUNE免疫力精華套裝，原價$1,560，4折後只需$620即可入手；而好評如潮的Estée Lauder微精華活膚原生液亦推出限量優惠套裝，由$2,456激減至$930，折扣高達38折。而最平的套裝就有CANVAS玫瑰潤澤潔面套裝，減價後只需$300。

化妝品套裝推介則有M.A.C 9色眼影組合，只需$695就可以買到人氣眼影盤以及子彈唇膏、定妝噴霧等美妝產品，CP值高。此外，TOO FACED亦有高光唇膏組合及眼妝組合發售，優惠價由$465起。

▼▼▼【按圖看】BEAUTY AVENUE│精選優惠套裝低至4折▼▼▼

除了上述的抵買套裝外，Summer Fiesta優惠期間亦有超過90款獨家精選優惠套裝發售，參與的品牌包括FRESH、CLARINS、SHU UEMURA、Estée Lauder等，不少都CP值超高，值得入手。例如CLARINS的人氣賦活雙精華套裝由$2,365減至$1,180；$635入手Kiehl’s皇牌金盞花護膚套裝等。

▼▼▼【按圖看】BEAUTY AVENUE│逾90款獨家精選優惠套裝▼▼▼

另外，優惠期間，凡購物滿$1,000，即可獲贈價值$680美妝禮物（4選1）；凡購物滿$500，即可獲贈價值$150美妝禮物（5選1）。當中包括：M.A.C唇膏、BIOTHERM眼霜、SHISEIDO眼部精華等，非常豐富。美妝禮品數量有限，送完即止。