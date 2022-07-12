4大唇膏定妝法防脫妝　紙巾疊擦可避免唇膏沾口罩？

【唇膏定妝】雖然近年受新冠肺炎疫情影響，女生們都要戴口罩出街，不能展現完美妝容，不過每次化妝時，不少女生都仍然會塗上唇膏以完成整個妝容。由於戴口罩的關係，唇妝往往很容易會沾在口罩上，導致脫妝或弄花妝容。以下《01女生》就與大家分享4個唇膏定妝的小技巧。



唇膏定妝│潤唇膏打底

在塗上唇膏前，女生記得要先塗上一層潤唇膏作打底，不但可以加強嘴唇的滋潤度，減少唇紋，令唇膏更易上色。另外，塗上潤唇膏後應該靜待約5分鐘左右，令嘴唇完全吸收，之後再用紙巾印走多餘的潤唇膏，以免影響唇膏的質地。

唇膏定妝│潤唇膏打底（Getty Image）

唇膏定妝│定妝噴霧+唇刷

定妝噴霧除了可以用於面部定妝外，亦可配合唇刷使用用於唇部定妝。不少明星化妝師都會把定妝噴霧噴在唇刷上，然後再用唇刷沾取唇膏，用唇刷為嘴唇上色。這不但可以增強唇色的持久度，更有成膜效果，防止唇膏脫妝。

唇膏定妝│定妝噴霧+唇刷（IG@taeyeon_ss）

唇膏定妝│紙巾疊擦法

沒有定妝噴霧的女生不用擔心，使用隨手可得的紙巾同樣可以有唇膏定妝效果，而且非常簡單。再塗上潤唇膏及唇膏後，女生可以用紙巾輕輕印走唇膏顏色，然後再次塗上唇膏再用紙巾印走，將以上步驟重復進行3次便可達致定妝功效，同時還有自然染唇效果，增加唇色飽和度及持久度。

唇膏定妝│紙巾疊擦法（IG@vousmevoyez）

唇膏定妝│蜜粉產品定妝

透明蜜粉同樣可以用於唇膏定妝上。女生們可在嘴唇塗上潤唇膏及唇膏之前先用透明蜜粉擦在嘴唇上，吸走嘴唇多餘的油脂，然後便可以塗上唇膏。塗上唇膏後再將透明蜜粉以少量多次的方式印在嘴唇上，避免出現厚粉感的情況出現。不過就要留意，使用透明蜜粉定妝後，唇妝的質地會變成霧面效果。

唇膏定妝│蜜粉產品定妝（Getty Image）

想要有完美的唇妝除了學會以上的唇膏定妝法外，選對一支適合自己的唇膏亦十分重要。今季不少美妝品牌都推出了全新的唇膏新品，例如YSL、M.A.C、DIOR、CHANEL等，女生們可看看有沒有心水唇膏。

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