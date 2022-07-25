陳凱琳3款天然乳酪面膜　低成本保養白滑彈性肌　加OO可抗皺去痘

【陳凱琳護膚／天然面膜】不少女星都會在社交平台上分享她們的護膚心得，陳凱琳也不例外！陳凱琳最近就示範了用希臘乳酪自製3種具有不同功效的天然面膜，做到保濕、美白及抗皺效果！原來要保養肌膚不一定要購買昂貴的面膜，使用天然食材也能做到同樣功效，低成本之餘，製作方法也十分簡單，一起看看陳凱琳的3大天然面膜示範！



乳酪含有大量活性乳酸菌，適量食用有助維持腸道健康，除了是減肥恩物外，原來乳酪對護膚都有很大用處？乳酪含有豐富蛋白質和維他命A、B雜，有助達到抗衰老、修復肌膚、淡化黑斑、痘印、提升肌膚彈性等功效，令肌膚回復滋潤白滑！陳凱琳最近在小紅書分享了3種不同的天然乳酪面膜，原來加入不同食材有助達到不同護膚功效，立即看看3款乳酪面膜的製作方法！

【陳凱琳護膚／天然面膜】陳凱琳最近在小紅書分享了3種不同的天然乳酪面膜！（小紅書＠陳凱琳Grace）

陳凱琳護膚｜天然面膜1：希臘乳酪＋蜜糖

蜜糖有助鎖水，將水分帶到皮膚底層，做到保濕鎖水效果，滋潤乾燥肌膚。大家可將適量蜜糖加到希臘乳酪之中，然後用作敷面，則有助為肌膚滋潤保濕！

陳凱琳護膚｜天然面膜1：希臘乳酪＋蜜糖（小紅書＠陳凱琳Grace）

陳凱琳護膚｜天然面膜2：希臘乳酪＋檸檬

檸檬含有豐富維他命C，相信不少女生都聽過喝檸檬水有助美白，但原來用檸檬汁敷面同樣具有美白功效？陳凱琳分享的第二款天然乳酪面膜，正正是加入了檸檬汁！把適量檸檬汁加到乳酪之中再用作敷面，便有助養成美白肌膚！

陳凱琳護膚｜天然面膜2：希臘乳酪＋檸檬（小紅書＠陳凱琳Grace）

陳凱琳護膚｜天然面膜3：希臘乳酪＋香蕉

香蕉有助抗氧化、淡化皮膚黑色素及抗皺去痘，混合到乳酪之中再用作敷面，有效抵抗皺紋與暗瘡，是女生們的護膚恩物！面膜的製作方法亦十分簡單，首先將香蕉切片再壓成泥狀，再與希臘乳酪混合起來，即可敷到面，作天然護膚面膜之用。

陳凱琳護膚｜天然面膜3：希臘乳酪＋香蕉（小紅書＠陳凱琳Grace）

陳凱琳分享指，大家可因應自己的肌膚需要加入不同的材料，製成最適合妳的天然面膜！將材料混合起來後，可以用匙羹背面塗在臉上，待10分鐘後用清水把臉部清洗乾淨即可！乳酪更具有冷卻效果，敷在臉上感覺超舒服，敷完後肌膚瞬間回復彈性！

【陳凱琳護膚／天然面膜】將材料混合起來後，可以用匙羹背面塗在臉上，待10分鐘後用清水把臉部清洗乾淨即可！（小紅書＠陳凱琳Grace）

【陳凱琳護膚／天然面膜】乳酪具有冷卻效果，敷在臉上感覺超舒服，敷完後肌膚瞬間回復彈性！（小紅書＠陳凱琳Grace）

【陳凱琳護膚Q&A】