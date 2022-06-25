日本45歲美魔女戒4大破壞皮膚習慣凍齡 8成人洗面做錯一步致爛面

護膚｜夏天底妝追求貼服無瑕，先要保持肌膚狀況佳，以致頻繁清潔，會塗抹各種護膚品去保養肌膚。但有時用心護膚，卻不知護膚步驟或手勢出錯，亦會將效果大大減低甚至弄巧成拙？日本美容專家石井美保曾指出「4大破壞皮膚NG習慣」，更透露8成人的洗臉步驟是長期做錯，誤將護膚演變成傷膚行為？



護膚｜日本著名的美容專家石井美保年皆45歲，但外表看起來卻與20多歲的少女別無多大分別。(miho_ishii@IG)

近年抗糖化、純素配方產品成熱門的美容話題，皆因對抗皮膚衰老更需要從早開始。日本著名的美容專家石井美保年皆45歲，但外表看起來卻與20多歲的少女別無多大分別，更被網民大讚膚質水潤光澤比起少女還要好。只因她平日深明一些生活上的小習慣或錯誤的護膚步驟，都會漸漸地對皮膚造成不可逆轉的傷害。

破壞皮膚NG習慣一、洗面最易犯錯會習慣摩擦皮膚

護膚｜普遍女生在洗面時，習慣性大力地摩擦皮膚，就連在塗抹精華類產品時，也不自覺地摩擦皮膚。((miho_ishii@IG)

石井美保提到普遍女生在洗面時，習慣性大力地摩擦皮膚，就連在塗抹精華類產品時，也不自覺地摩擦皮膚。但洗面和塗護膚品時，習慣用力摩擦和反覆打圈按摩肌膚時，以為這動作會更乾淨或會更加吸收，但長期累積會對皮膚造成刺激及傷害，容易破壞皮膚屏障，令肌理紊亂之餘，亦增加皺紋形成的機會；她建議洗面時，最好以按壓式清潔皮膚約30秒，更推薦使用泡沬型的洗面產品，反覆以按壓方式按壓全臉去減少摩擦皮膚；選用約30度的溫水先用雙手「兜起」，將水輕潑面上，幫助清洗；最後用洗面專用毛巾印乾水分，皆因洗面專用毛巾質地柔軟親膚，輕按臉上吸水，減少拉扯皮膚。

破壞皮膚NG習慣二、經常急救皮膚 尤其厚塗暗瘡膏

經驗捱夜皮膚出現暗粒、暗瘡等，便經常為皮膚急救，進行「特別護理」，即厚敷大量消炎鎮定面霜、強效精華來急救，也會令肌膚屏障功能減弱，令到皮膚無法全面吸收護膚品當中的修護成分，輕易令皮膚問題惡化。

長期使用沒重新清新物品，很易令皮膚變得粗糙 (miho_ishii@IG)

破壞皮膚NG習慣三、無長期清洗化妝工具以及枕套

另外，石井美保也發現大多數的女生是無長期清洗化妝工具以及枕套，而長期使用沒重新清新物品，很易令皮膚變得粗糙，皆因枕頭、毛巾和化妝工具易繁殖霉菌、微生物，當皮膚經常接觸後便容易出現皮膚發炎或誘發暗瘡等問題。

護膚｜有些女生不喜歡在夏天為臉上塗上太多種的護膚品。(miho_ishii@IG)

破壞皮膚NG習慣四、只塗化妝水不擦乳液

有些女生不喜歡在夏天為臉上塗上太多種的護膚品，便選擇只塗化妝水不擦乳液，但美容專家石井美保提到單靠化妝水補濕皮膚，對保濕皮膚的續航力是不足夠的，因為乳液多數含「油分」配方，能增加鎖水效果。最後想要皮膚變美的女生，最重要還是保持心境開朗，因為石井美保提到大家不應強調壓力存在，如情緒焦慮、壓力大等心理因素會導致皮膚屏障功能失效，皮膚也會因壓力變差。