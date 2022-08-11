Sephora優惠︳全店減價低至75折　精選8款抵買美妝產品推介

Sephora優惠︳美妝控注意！歐美連鎖美妝店Sephora大減價又開始了，由8月8日起至8月14日，Sephora將舉行限定Beauty Pass Sale減價優惠，全線門市及網店全場產品減價低至75折，女生們可以趁今次Sephora大減價入手不同品牌的化妝品、護膚品、香水。



8月8日起至8月14日期間，Sephora舉行限時Beauty Pass Sale減價優惠，只要是Sephora黑卡及白卡會員，買滿$1,000即可享75折優惠，而一般會員就可享全場8折優惠，無需最低消費。優惠期間各類化妝品、護膚品、香水等產品都有優惠折扣，以下《01女生》就為大家精選了8款抵買美妝產品推介：

Sephora優惠︳benefit COSMETICS The POREfessional 毛孔細緻霜 22ml

75折價$217.5；8折價$232；原價$290



benefit毛孔細緻霜可作妝前乳使用，質感輕盈，適合單獨使用或妝前妝後使用，可以迅速修飾粗大毛孔及幼紋，打造完美柔滑肌，令妝感更加貼服，不易脫妝，是女生上妝前的必備產品。

Sephora優惠︳benefit COSMETICS The POREfessional 毛孔細緻霜 22ml （Sephora）

Sephora優惠︳CHLOÉ Nomade Naturelle 淡香精 50ml

75折價$761.2；8折價$812；原價$1,015



CHLOÉ最新的純素香氛Nomade Naturelle，不含人造色素，以百分百源自天然的香調、天然衍生酒精及純水調配而成，成份純粹簡樸。氣味方面，茉莉花的雋永優雅與溫和的大棗香調相互結合，雲呢拿和檀香木則譜寫出令人沉醉的溫暖基調。

Sephora優惠︳CHLOÉ Nomade Naturelle 淡香精 50ml （Sephora）

Sephora優惠︳FIRST AID BEAUTY Ultra Repair Cream 170g

75折價$224.25；8折價$239.2；原價$299



FIRST AID BEAUTY的強效保濕皇牌燕麥面霜Ultra Repair Cream質感細滑不黏膩，適合各類膚質，連敏感肌亦可使用。面霜含有膠態燕麥粉，能有效舒緩繃緊肌膚，同時改善因乾燥引起的瘙癢不適。

Sephora優惠︳FIRST AID BEAUTY Ultra Repair Cream 170g （Sephora）

Sephora優惠︳URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧 118ml

75折價$210；8折價$224；原價$280



URBAN DECAY ALL NIGHTER持久定妝噴霧能令有效妝容持久16小時，更能降低妝容溫度，固定粉底、眼影、胭脂和遮瑕霜，不會出現溶妝、乾裂、褪色、或細紋，是夏天必備的定妝產品。

Sephora優惠︳URBAN DECAY All Nighter 持久定妝噴霧 118ml（Sephora）

▼▼▼【按圖看】Sephora優惠│全場產品減價低至75折▼▼▼

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）